Los expertos advierten: una pauta de alimentación incorrecta puede deseducar a nuestro perro

Los perros no se quedan ciegos al ingerir azúcar, ni se vuelven agresivos cuando comen carne. Estos dos extremos son falsos mitos que se difunden en la cultura popular y las redes sociales y que, como advierten los expertos, no se deben tener en cuenta. No obstante, hay muchos otros trastornos y dolencias derivados de una mala alimentación que sí pueden afectar a nuestros animales de compañía. Muchos de estos efectos adversos están relacionados con su comportamiento.