Una mascota es una gran compañía, te ayuda a llenar tu tiempo y en el caso de los perros también a planificar tu día, dejando claro que es imprescindible planificarse para poder sacarle a pasear las veces que necesite y de la forma que requiera. No todas las razas de perros son iguales y no todos tienen el mismo carácter , por lo que cada uno necesita unos cuidados específicos.

Esto también implica pensar en el espacio que necesitan para poder ser felices, porque algunos pueden llegar a sentirse atrapados en casa si no cuentan con el espacio suficiente para moverse y correr o con un jardín para poder airearse. Tener un perro en casa es una gran responsabilidad, también mucha compañía, por eso cuando vivimos en una casa de tamaño normal, puede que un perro pequeño sea la mejor opción, porque de este modo siempre tendrá ese espacio que necesita.

Los perros pequeños no necesitan tanto espacio y son más sencillos de transportar, además, en muchas ocasiones son lo únicos que tienen permitido el acceso al transporte público, por lo que si el espacio puede ser un problema y renunciar a tener una mascota por ello no es una opción, alguna de estas razas de perros pequeños que no crecen pueden ser una buena idea.