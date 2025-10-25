Existen perros de asistencia para ayudar a las personas con autismo en su día a día

Maylo le da a Álex la seguridad y tranquilidad necesarias para poder salir a la calle

Compartir







Cuando pensamos en perros de asistencia, solemos imaginar a un labrador guiando a una persona ciega, pero también los hay para ayudar a personas autistas. Es el caso de Álex y Maylo.

Maylo le da a Álex la seguridad y tranquilidad necesarias para poder salir a la calle y hacer cosas tan cotidianas como salir a pasear o quedar con amigos.

"Maylo sabe siempre cuándo me está pasando algo"

"Maylo es un perro de asistencia de autismo y viene conmigo a todos los sitios, lo que me brinda mucha seguridad y libertad", explica Álex. Antes de tener a Milo, su vida era completamente distinta: "A mí me costaba muchísimo, por ejemplo, simplemente ir a tomarme un café con mis amigos, porque sabía que o me iba a agobiar o algo iba a pasar", explica.

"Un amigo no me puede decir cuándo me suben las pulsaciones, un amigo no me puede decir cuándo estoy nervioso, puede intuirlo por mi expresión corporal, pero no me puede decir cuándo me suben las pulsaciones, pero Maylo sabe siempre cuándo me está pasando algo", comparte.

"Si me suben las pulsaciones, él lo detecta por el espato, entonces me avisa con la pata y ahí ya sé que tengo que actuar de alguna manera", explica Álex.

El joven termina con un llamamiento para que se reconozca la labor de estos animales: "La gente tiene que entender que los adultos autistas, cuando cumplimos los 18 años, seguimos siendo autistas y al final reconocer los perros de asistencia de autismo para adultos nos da muchísima libertad y se consigue lo que la mayoría de personas quieren, ser independiente, disfrutar de tus amigos".