Ante las cámaras de Informativos Telecinco, Joan Cuscó, víctima de un accidente mientras se movía con uno de ellos, cuenta cómo ocurrió y expone sus lesiones para concienciar sobre ello: “Fue a causa de un agujero que había en la calzada. Era de noche, no se veía y me partí el cráneo. No es que circulara a alta velocidad, el problema es que no llevaba casco”, subraya.