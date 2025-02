El Museo de Automoción e Historia de Arteixo (MAHI) no es solo un lugar donde se exhiben coches clásicos y artefactos históricos ; es un espacio único que conecta la evolución tecnológica con el contexto social que la rodea. Bajo la visión de Ángel Jové , su fundador y alma máter, el museo ha logrado consolidarse como una referencia cultural, atrayendo tanto a apasionados de la automoción como a familias y curiosos del pasado. Sin embargo, la magnitud de su colección y la calidad de su enfoque han despertado el interés de instituciones y coleccionistas internacionales que han ofrecido adquirir toda la colección.

“Algunos visitantes, e incluso entidades, han mostrado interés en comprar toda la colección o replicar el concepto del museo en otros países. Me llena de satisfacción que lo que valoran es nuestro enfoque: un museo familiar, cultural y didáctico”, explica Jové.

Sin embargo, no fue hasta 1998, tras el fallecimiento de su hermano, que su padre decidió dar un giro a esta afición y planteó la posibilidad de crear un museo. “Cuando falleció mi hermano, mi padre tomó la decisión de que, cuando tuviéramos algo digno, haríamos un museo. Pero con una visión diferente a la de los museos de automoción tradicionales”.

El gusanillo de crear algo como lo que ahora es MAHI siempre estuvo ahí. “Mi padre, que corría en moto y fue probador de la marca Bultaco , pudo ser el detonante de que terminase creando el museo”, explica Jové, que además rememora cuál fue el primer clásico que cayó en sus manos: “El primer coche que consideramos clásico fue un Seat 1500, pero no creo que eso fuera el inicio como tal”.

Para Jové, las piezas que alberga tienen un valor que va más allá de su estética o rareza . Por eso todas son importantes. Por eso no se puede quedar con ninguna si le dan a elegir. “En nuestro museo buscamos una interrelación con la historia. Las piezas no son solo objetos expuestos; explicamos el contexto histórico y social en el que se desarrollaron. Para nosotros, ese contexto es más importante que la pieza en sí. Aunque tenemos piezas únicas y espectaculares, siempre damos prioridad a aquellas que han tenido un significado social”, señala.

Las piezas no son solo objetos expuestos; explicamos el contexto histórico y social en el que se desarrollaron

Ángel también tiene su particular visión sobre las distintas épocas de la automoción. No es capaz de escoger una, ya que con el paso de los años el encanto pasa de una a otra. “La preferencia cambia con el tiempo. Cuando tienes veinte años, te atraen los deportivos y descapotables. Con la edad, empiezas a valorar lo que hay bajo el capó y lo que los coches aportaron socialmente. A mí ahora me apasionan los de los años 50 y 60, pero hace unos años eran los coches preguerra. Es algo que evoluciona contigo”, explica.