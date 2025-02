¿Es legal poner luces LED decorativas en el interior del coche?

Es esencial para algunas personas encontrar el look perfecto antes de salir de casa , ese conjunto que nos sienta de lujo y nos ayuda a mantener el ánimo bien alto todo el día. Hay quien no se conforma solo con el outfit y quiere extender esa sensación al resto de elementos de su vida, como el coche, adaptándolo para que refleje su personalidad y forma de entender el mundo.

Conviene despejar las dudas cuanto antes: sí es legal poner luces LED decorativas en el interior del vehículo , por lo que todo aquel que se lo estuviera planteando puede celebrar este pequeño triunfo. Lo decimos así porque, como casi todo en la vida, en este caso también hay algunas condiciones que hay que cumplir para que sea legal, al fin y al cabo, no todo vale a la hora de adornar nuestro coche con elementos externos.

Según la normativa actual en España, es completamente legal instalar luces LED en el interior del vehículo y no necesitan ser homologadas siempre y cuando no interfieran con elementos clave del vehículo, como el salpicadero o la zona del cuadro de instrumentos. No es la misma situación si hablamos de las luces exteriores, en ese caso es necesario actuar a través de los cauces establecidos que incluyen la homologación del sistema de iluminación. Las luces deben estar autorizadas y la colocación hacerse de manera legal.