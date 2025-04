Así son las multas exprés de la DGT: estos son los conductores que ya no tienen escapatoria

Este sistema tiene sus ventajas para el organismo regulador del tráfico en gran parte de España (a excepción de Cataluña, País Vasco y próximamente Navarra), pero también tiene su utilidad para el usuario. Al recibir en poco tiempo la comunicación de la sanción, el conductor multado puede iniciar antes tanto los trámites para recurrir una multa, como realizar el pago reducido del importe de la sanción. Hay que recordar que, por norma general, se da a los conductores la opción de pagar el 50% de la cuantía de la multa si esto se realiza en los 20 días naturales siguientes a la recepción de la notificación de la misma. Si nos avisan antes por vía telemática, no solamente no tenemos que estar pendientes de revisar el buzón de correo a ver si el cartero nos la trae o no, sino que podemos liquidarla cuanto antes aprovechando el pronto pago.