Por supuesto, porque circular con ellos en mal estado aumentará las posibilidades de que puedas sufrir un accidente pero, además, porque no circular con ellos en el estado adecuado supondrá un fallo grave en la ITV, lo que automáticamente supondrá que tu coche no pasará nunca la Inspección Técnica de Vehículos.

Esta medición, muy simple, puede llevarse a cabo a través de dos métodos . El primero, revisando los medidores de profundidad que incorporan todos los neumáticos; y el segundo, usando una moneda de un euro. Pero ojo, sea cual sea el método que uses, llévalo siempre a cabo varias veces en distintas partes del neumático para aumentar tu seguridad.

Cualquier neumático actual incluye, dentro de las líneas de su dibujo, unos medidores de desgaste . ¿En qué consisten? En unos tacos de goma situados dentro de las citadas líneas que miden 1,6 cm; justo el límite legal que señala que circular con un neumático es legal o no; si este límite ya no se cumple.

Por eso, revisar el desgaste de los neumáticos es tan fácil como ver si la superficie de la banda de rodadura de nuestros neumáticos ha alcanzado ya el borde superior de esos tacos . De ser así, estarás circulando con unos neumáticos no aptos según el Reglamento de Circulación y, sobre todo, con un desgaste peligroso: sustitúyelos cuanto antes.

El método de la moneda es aún más sencillo. Para llevar a cabo esta medición, toma una moneda de un euro e introdúcela en una de las líneas del dibujo de tus neumáticos. El borde dorado de esta moneda siempre deberá quedar oculto por la goma del neumático; si no es así, tus neumáticos habrán alcanzado el límite legal de su uso y deberás sustituirlos.

Junto a la comprobación de la profundidad del dibujo del neumático, también resulta muy importante revisar que éstos no muestren otros desperfectos que puedan poner en riesgo tu seguridad. Por eso, en la banda de rodadura fíjate bien que no existan ningún objeto que se haya quedado adherido o clavado al neumático y, en el flanco -en la parte lateral de los neumáticos- comprueba que no existen ni cortes, ni grietas ni, por supuesto, bultos que pudieran llegar a favorecer un reventón.