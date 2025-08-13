Redacción Uppers 13 AGO 2025 - 14:17h.

Una copia que usó Adam West, el Batman televisivo de los años 60, se subasta en la plataforma Catawiki

Desde su primera aparición en los cómics en 1941, el Batmóvil ha sido algo más que un medio de transporte para el hombre murciélago: es casi una extensión del propio Batman. La prueba más sólida de su ingenio y su voluntad de combatir el crimen. Cada una de las versiones que hemos tenido del vehículo ha reflejado una faceta distinta del Caballero Oscuro, pero una de las más queridas es la de la mítica serie de televisión de 1966 protagonizada por Adam West.

Ahora una réplica única de ese Batmóvil, construida sobre un Lincoln Continental de 1973 y que incluso el propio West utilizó en eventos promocionales, puede ser tuya. Se subasta en la plataforma Catawiki por un precio de estimado de 80.000 euros, aunque la puja por el momento está en 16.500 euros.

Kapow! Thunk! Zap-eth!

Pese a tratarse de una copia del modelo original que se encuentra en el Hollywood Star Cars Museum de Tennessee, su valor es muy elevado para los coleccionistas de automóviles históricos, pues se trata de una de las pocas réplicas europeas con un vínculo directo con la etapa dorada de la serie de televisión, todo un icono camp de la cultura pop, según Franco Vigorito, experto en coches clásicos de Catawiki.

El coche cuenta con accesorios y características similares a los del Batmóvil original utilizado en la grabación, como asientos de cuero, un aspecto exterior futurista y otros elementos distintivos que evocan el estilo visual de los años 60. Además, sigue en perfecto estado y ha pasado varias revisiones recientemente.

Cuenta con su motor V8 original de 7,5 litros y transmisión automática de 3 velocidades, una carrocería sólida con solo una ligera oxidación superficial y un interior bien conservado. La documentación británica incluida acredita su trayectoria y autenticidad, reforzando su atractivo en el mercado.

Sin precio de reserva mínimo

El coche ha pasado por diversas exhibiciones internacionales, entre ellas en el London Motor Museum, y actualmente se encuentra en Italia, cerca de Florencia, bajo la custodia de su último propietario privado. Lo más destacado de la subasta es que no cuenta con precio de reserva mínimo, abriendo la posibilidad a una puja competitiva. Si estás interesado, puedes hacer tu oferta aquí hasta el próximo 24 de agosto. Se trata de una oportunidad única de meter en tu garaje un pedazo de la historia de la industria del entretenimiento y todo un símbolo televisivo de los años sesenta.