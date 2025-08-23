David Soriano 23 AGO 2025 - 06:00h.

La organización del equipaje no solo es un rompecabezas para que entre todo, sino que hay que seguir unas normas básicas de seguridad vial.

Colocar la carga en el maletero puede ser algo sencillo durante la mayor parte del año, pero sobre todo cuando llega el verano (o en puentes de varios días), solemos poner a prueba cuánto puede llegar a entrar y nunca nos parece suficiente espacio por mucho que este espacio sea de varios litros de capacidad. Conseguir llevar todo el equipaje en el vehículo no solo es cuestión de organización, sino que hay que seguir una serie de criterios y normas para saltarnos la ley ni ponernos en peligro extra en caso de accidente.

Cómo colocar correctamente el equipaje en el maletero

En primer lugar, debemos saber que la colocación de cargas en un vehículo está completamente regulada y, antes de saber cómo organizar, todo debe realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1 del Reglamento General de Circulación: “la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas u ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores”.

En vacaciones es cuando más solemos poner a prueba nuestras dotes de resolución de un rompecabezas más parecido a una partida de Tetris para conseguir colocar todas las maletas y equipaje correctamente en el vehículo. Según datos de la Dirección General de Tráfico, un 21% de los conductores lleva el equipaje dentro del habitáculo en los largos desplazamientos, que se producen en especial durante el verano, lo cual es un grave error que puede costar caro en caso de accidente.

La primera recomendación de la DGT es clara: todos los objetos deberían ir colocados en el maletero, sin importar su tamaño, por lo que hasta los más ligeros deberían ir en este espacio. Una vez que sabemos que tenemos que meter todos los bultos en el espacio portaequipajes, hay una serie de recomendaciones sobre la forma de hacerlo más efectivo y seguro. Se deberían colocar las maletas más grandes y rígidas en el fondo del maletero, la parte más pegada a los asientos traseros. Los bultos más pesados en la zona más cercana al portón trasero.

Para que la carga no pueda pasar al habitáculo en caso de accidente y esto pueda suponer un riesgo de seguridad, la recomendación de seguridad vial de la DGT es abrochar los cinturones de seguridad traseros siempre que haya carga en el maletero, independientemente de si hay o no ocupantes en la parte de atrás. Esto ayudaría a sujetar el equipaje y que este no salga disparado hacia el habitáculo, poniendo en riesgo a las personas que viajen en el vehículo.

Si el maletero es insuficiente para llevar todo lo que queremos, hay otros lugares donde se puede llegar a colocar equipaje, pero siempre según las normas de seguridad que impone la DGT. Como el artículo 19.1 dice que “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule”. Esto podría interferir con la colocación de objetos en la bandeja trasera, lo cual está totalmente prohibido porque además pueden actuar como proyectiles contra las cabezas de los pasajeros de los asientos traseros en caso de impacto.

En lugar de utilizar la bandeja o el habitáculo para colocar los bultos que no hayan cabido en el maletero, la recomendación principal es la de utilizar un cofre portaequipajes a ser posible, en vez de una baca tradicional que no solamente es menos hermética, sino que es menos aerodinámica, lo cual afectará al combustible consumido y a la estabilidad del conjunto. Los cofres son pequeños maleteros herméticos de techo con su propia cerradura, lo cual puede ayudar a colocar pequeños objetos que no encontraron su hueco en un maletero hasta arriba de carga.

Multas por no colocar correctamente el equipaje

Hay que tener en cuenta que el coche se va a comportar de forma diferente si va cargado, pudiendo experimentar efectos como pérdida de potencia o una mayor distancia de frenado. Es por motivos como estos por los que cada vehículo tiene una masa máxima autorizada (MMA). En caso de habernos pasado de peso, las sanciones pueden ser de hasta 500 euros y podrían inmovilizar el coche dependiendo del porcentaje de sobrepeso.

Anteriormente hablábamos de la colocación de objetos en la bandeja trasera y por qué motivos no se recomienda. Solamente por infringir el artículo 19.1 referente a la visibilidad, si se impide la correcta visión del conductor a través del parabrisas o espejos, podríamos tener una sanción de hasta 500 euros. A esto habría que sumar la posible multa de 200 euros por llevar la carga mal sujeta.

Por último, si recurrimos a una baca o un cofre, hay una serie de infracciones que podemos cometer y que nos costarían unos cuantos euros de multa. Llevar el equipaje en la baca sin los sistemas de sujeción adecuados o sin la señalización V-20 cuando es necesario puede suponer hasta 200 euros, mientras que si la carga sobresale de los límites y márgenes del coche sin la señalización correspondiente, también serían hasta 200 euros de sanción. Si no sujetamos bien la carga y esta cae a la vía, podría haber multa de hasta 500 euros y pérdida de 4 puntos, dependiendo de la gravedad de la situación que ocasione este bulto perdido.