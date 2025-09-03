Interior destaca el descenso pese al récord de más de 100 millones de desplazamientos

Marlaska llama a no “bajar la guardia” tras registrarse 3,7 fallecidos diarios en julio y agosto

Un total de 228 personas perdieron la vida en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto de 2025, 15 menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a una reducción del 6% en la siniestralidad vial.

Así lo anunció este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación del balance provisional junto al director general de Tráfico, Pere Navarro.

Más movilidad y menos víctimas mortales

En estos dos meses también se contabilizaron 949 heridos graves, en un contexto marcado por un incremento de los viajes de largo recorrido del 2,77%, que superaron los 100 millones de desplazamientos.

"La reducción de la mortalidad vial en un periodo en el que se registra un récord absoluto de viajes por carretera es un dato esperanzador", apuntó Marlaska.

Llamada a la prudencia

El ministro recalcó que, pese a la mejora, aún se registraron 3,7 fallecimientos diarios en carretera. Por ello pidió prudencia: "Nunca hay que bajar la guardia, ya que durante los dos pasados meses 3,7 personas perdieron la vida cada día en las carreteras españolas".

Grande-Marlaska subrayó la importancia de mantener "todas las precauciones" y reforzar las políticas de seguridad vial con el objetivo de consolidar la tendencia descendente de la mortalidad en carretera.