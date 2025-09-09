David Soriano 09 SEP 2025 - 20:40h.

La Dirección General de Tráfico elevará de recomendación a obligación la situación de "carril de emergencia" para facilitar el paso a vehículos prioritarios que se encuentren de servicio.

El próximo año 2026 habrá una nueva reforma en el Reglamento General de Circulación por parte de la Dirección General de Tráfico. Entre las novedades que incluya estará una actualización del artículo 32, el que regula la utilización de los carriles fuera de poblado en calzadas con tres o más carriles para el mismo sentido de marcha. Aquí se incluirá un nuevo apartado en el que quedará fijado qué hay que hacer cuando un vehículo prioritario necesita abrirse paso en una calzada repleta de vehículos.

Así funcionará el “carril de emergencia” en España

Según el artículo 68.2 del Reglamento General de Circulación se entiende como vehículo de carácter prioritario “los vehículos de los servicios de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria, pública o privada, que circulen en servicio urgente y cuyos conductores adviertan de su presencia mediante la utilización simultánea de la señal luminosa y del aparato emisor de señales acústicas especiales” (aunque el apartado siguiente dice que pueden circular únicamente con señales luminosas cuando la omisión de las señales acústicas especiales no entrañe peligro alguno).

Lo que hasta ahora era una recomendación será parte de la normativa de tráfico reformada y el llamado “carril de emergencias” deberá ser la forma de actuar que tendrán los conductores cuando detecten la presencia de un vehículo de emergencias que trata de abrirse paso entre varios carriles ocupados. El tiempo puede ser clave para que dicho vehículo prioritario atienda a la emergencia con la mayor celeridad posible, por lo que hay que facilitar el paso en todo lo que esté en nuestra mano. Hay que recordar que ambulancias, policía o bomberos siempre tienen prioridad cuando están en servicio de emergencia. De esta forma, debemos apartarnos hacia un lado sin poner en riesgo a otros usuarios y sin realizar maniobras bruscas, que tampoco queremos provocar una nueva emergencia facilitando el paso de los vehículos prioritarios.

Hasta ahora, la DGT recomendaba abrirse hacia los lados “siempre que fuera posible”. Más escueto era el artículo 69 del Reglamento General de Circulación, dedicado al comportamiento de los demás conductores respecto de los vehículos prioritarios, que establece simplemente que “tan pronto perciban las señales especiales que anuncien la proximidad de un vehículo prioritario, los demás conductores adoptarán las medidas adecuadas, según las circunstancias del momento y lugar, para facilitarles el paso, apartándose normalmente a su derecha o deteniéndose si fuera preciso”. El nuevo artículo 32 del RGC recogerá la “obligación de abrirse hacia los lados en autopistas y autovías para todos los vehículos que circulen muy despacio (al paso de peatones) o se encuentren detenidos a causa de una retención”.

“Se trata de arbitrar un comportamiento en autopistas y autovías para facilitar el acceso a los vehículos prioritarios, agilizar el acceso y la evacuación de las víctimas de un siniestro y restablecer la circulación lo antes posible”, explica Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la Unidad de Normativa de la DGT. Pese a la novedad que puede suponer esta normativa en España, en otros países europeos como Alemania se lleva incluyendo en su legislación de tráfico desde los años 70. Se aplica en una docena de países europeos entre los que además de los pioneros alemanes está Austria o Polonia.

Avisos en caso de emergencia

Además de la obligatoriedad de formar el llamado carril de emergencia, la Dirección General de Tráfico tiene entre manos la puesta en marcha de otra novedad relacionada con los vehículos prioritarios que hará que sepamos que van a pasar cerca de nosotros antes de escuchar sus señales acústicas o ver las luminosas. Se trata de las alertas de emergencia con las que avisar al resto de conductores.

Los vehículos de emergencia deberán estar geolocalizados. Esto hará que puedan enviar su ubicación a un centro de gestión conectado con la DGT y que este pueda compartir esta información en tiempo real con los conductores de la zona a través de la plataforma DGT 3.0. Serán las balizas V-16, que sustituirán a los triángulos de emergencia en 2026, las que recojan toda esta información sobre avisos de presencia inminente de vehículos prioritarios. “Actualmente los conductores reciben avisos sobre accidentes, retenciones circulatorias o la ubicación de vehículos detenidos por averías, gracias a las señales V-16 geolocalizadas”, afirma Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT.

La plataforma DGT 3.0 se creó en 2017 como centro de gestión de avisos de conectividad e información en tiempo real, facilitando una interconexión de todos los actores que forman parte del ecosistema de la movilidad (fabricantes de vehículos, proveedores de servicios de navegación, aplicaciones de movilidad, ayuntamientos, plataformas de transportes público, sistemas de gestión de flotas, etc.). Se espera que esta nueva tecnología de alertas de emergencia esté terminada a finales de este año y se envíe a las administraciones y los servicios de emergencia para que vuelquen su información en la plataforma y se trabaje de manera coordinada. “Este servicio advierte de la presencia de vehículos de emergencia en intervención aproximándose. De este modo, los conductores pueden saber con antelación que se acercan estos vehículos para así tomar las precauciones oportunas con antelación, minimizando los riesgos de choque o accidente”.