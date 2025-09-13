David Soriano 13 SEP 2025 - 06:30h.

La nueva línea continua roja ha sido colocada a modo experimental para reforzar la prohibición de superar estas marcas viales y adelantar por ellas en tramos de alta siniestralidad.

¿Cuándo es legal saltarse las líneas continuas en la carretera?

El objetivo principal de la Dirección General de Tráfico es reforzar las medidas de seguridad vial para que se reduzca al máximo posible (ojalá a cero) la siniestralidad en nuestras carreteras. En ocasiones, las medidas disuasorias como los radares de velocidad no son suficientes, por lo que es necesario reforzar la señalización de la zona, no solamente con señales verticales que indiquen peligro, sino mediante marcas en el pavimento que pueden ser más visibles y efectivas al estar claramente en nuestro campo de visión mientras conducimos.

Significado y multas relacionadas con las líneas rojas

La línea roja es una novedad más que se añade al catálogo de la Dirección General de Tráfico para tratar de reducir la siniestralidad, especialmente en vías interurbanas y entre las que ya se incluyen las siguientes: bandas Transversales de Alerta (BTAs), guías sonoras longitudinales en marca vial de separación de sentidos, guías sonoras de borde, guías sonoras de separación de carriles, marcas viales características de tramos, captafaros LED, sistemas de advertencia y canalización de animales en la calzada, cruces inteligentes, adaptación dinámica de los límites de velocidad, señales actuadas para calmado de la velocidad, pavimento pigmentado y refuerzo del guiado en puntos crítico.

Cuando hablamos de “línea roja” en cualquier contexto, lo hacemos de una expresión utilizada para señalar un límite teórico que no se debe o no resulta admisible sobrepasar. Pues ese significado es el que se quiere dar precisamente a la línea roja en carretera. Esta medida, de momento a modo experimental, indica un refuerzo de la prohibición de rebasar una línea continua.

Por el momento, su colocación se ha llevado a cabo en la carretera A-355 en Málaga, en el de Coín hacia Marbella. Al ser esta una vía interurbana con un gran índice de siniestralidad (diez fallecidos en 2023), se pretendido añadir un extra de preaviso para circular con precaución, usando el color rojo como sinónimo de sensación de peligro y alerta. De este modo, es bastante más visual la prohibición de los adelantamientos en un tramo de cuatro kilómetros y la obligación de reducción de la velocidad.

Esta carretera se abrió inicialmente en 2014 con previsión de 7.000 vehículos diarios de media. Sin embargo, con el paso de los años se ha producido un aumento del tráfico y, proporcionalmente, de siniestralidad, porque hoy en día da paso a unos 20.000 vehículos al día, incluyendo gran cantidad de vehículos pesados por transporte de mercancías.

Como la línea roja de momento tiene un valor simbólico, actuando como si fuera un muro invisible que no hay que rebasar, la normativa que aplica es la misma que en el resto de líneas continuas convencionales. Por tanto, hay que recordar que sobrepasar una línea continua, sea blanca o roja, es considerada como una infracción grave que puede suponer una multa de 400 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir. Solamente hay cinco casos que permiten saltarse esta prohibición de cruzar una línea continua: adelantamientos a ciclistas, adelantamientos a ciclomotores, adelantamientos a vehículos inmovilizados en la carretera, sobrepasar a peatones, animales o vehículos de tracción animal y superar un obstáculo en la vía.

¿Por qué pintar el asfalto de colores?

La utilización del color en el asfalto se ha demostrado que tiene un efecto beneficioso para reducir la siniestralidad. Según el Manual de Recomendaciones para la mejora de la Seguridad Vial en entornos interurbanos de la DGT, el uso de pavimento pigmentado tiene el objetivo principal de “incrementar la atención del conductor sobre la vía y sus circunstancias por la especial peligrosidad de un elemento concreto del trazado”. Según los cálculos de este informe, supondría un 35% de factor de reducción de la siniestralidad.

España no es precisamente pionera en la implantación de tramos con marcas de colores. Otros países como Países Bajos y Suecia ya cuentan con este tipo de medida para reducir el número de accidentes en lugares especialmente delicados además de los tramos de alta siniestralidad, como pueden ser curvas peligrosas (un estudio de la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos demostró que en una curva de 80 metros de radio cuya velocidad de aproximación era de 88,5 km/h, la velocidad del percentil 85 se redujo cerca de 11 km/h), zonas de alta concentración de tráfico o zonas peatonales como zonas de escolarización o cruces peatonales.

Esta es una de las medidas que la Dirección General de Tráfico ha ido incluyendo como parte de nuevas marcas viales, entre las que se incluyen las líneas verdes pintadas en los laterales de la calzada, dientes de dragón y líneas quebradas. En todas ellas se trata de alertar al conductor directamente con marcas horizontales en el pavimento, que promueve el cumplimiento de las normativas, aunque tengan una clara desventaja en cuanto a desgaste a medida que pasa el tiempo y los vehículos por encima.