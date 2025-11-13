Un estudio señala que solo el 39% de los vehículos robados fueron recuperados por sus dueños

Radiografía de los robos de coche en España: el 'top 10' de los modelos más robados

El creador de contenido, George Smith Good, es una de las voces más conocidas en el mundo del motor. El mecánico -que ha publicado el libro ‘¿Por qué los coches?’- revela cuáles son los cinco coches más robados en España. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, tan solo en la primera mitad de 2025 se registraron 15.596 hurtos de vehículos.

Aunque la tendencia de robos de coche a la baja con respecto a 2024, lo cierto es que sigue siendo una problemática que preocupa en nuestro país. El mecánico valenciano lo tiene claro y elabora una lista de los cinco vehículos que son una auténtica ‘golosina’ para los ladrones.

Los cinco coches más robados en España

Seat Ibiza, el “coche más popular en nuestro país”. “Podría decir y poner la mano en el fuego que casi ninguno de los robados es amarillo porque, ¿qué sentido tiene robar un coche al que van a parar en el primer control de tráfico que encuentres?”. Volkswagen Golf, “el coche más vendido de Europa”. Para este mecánico, se debe a “la facilidad de poder vender sus piezas después en el mercado de segunda mano”. Seat León. El creador de contenido lo sitúa en el tercer puesto por “su facilidad para ser robado y para vender las piezas después en el mercado de segunda mano”. Ford Focus. “No sé si es porque hay mucha demanda o porque cuando lo roban pasas totalmente desapercibido”, confiesa el mecánico sorprendido. BMW serie 3, “uno de los favoritos de los cacos”.

Las técnicas de robo actuales

Una lista que también aparece en el estudio 'El robo de vehículos en España (2019-2023)' de Línea Directa. En el informe se destacan estas cinco marcas como las más robadas en nuestro país. Pese al repunte en hurtos que se registró en 2024, en los últimos 15 años ha caído en un 50% estos delitos.

Pero lo cierto es que tienes más probabilidades de sufrirlo si tienes alguno de estos coches. Porque solo el 39% de los vehículos robados fueron recuperados por sus dueños, según la aseguradora. Lo más preocupante es que los ladrones ya no rompen la luna y hacen el clásico puente para robarlo sino que usan las últimas tecnologías para conseguirlo. Línea Directa Aseguradora explica que ahora se usan desde inhibidores de frecuenta y máquinas de codificación y diagnosis hasta el uso de interfaces, aparatos que se pueden conseguir fácilmente en internet.

"Espero que tengas un buen sistema antirrobo y una buena aseguradora”, señala Smith

“Si tienes uno de estos cinco coches, espero que tengas un buen sistema antirrobo y una buena aseguradora”, subraya el mecánico. Sobre todo los lunes, que es el día en el que más robos se producen en coches que tienen una antigüedad de 11 años y que tienen un valor de 9.500 euros.

En cuanto a las provincias donde más hurtos se registraron se encuentran Sevilla, Madrid y Tarragona en los últimos cinco años, según la aseguradora. Y las provincias con menos proporción son Lugo, Asturias y Orense. En el caso de las motos, las más robadas son la Honda Scoopy, la SYM Symphony y la KYMCO Super Dink; scooters asiáticas valoradas por su acabado, su precio y su carácter urbano.