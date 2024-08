En épocas de vacaciones siempre surge el temor de dejar la casa demasiado tiempo sola , lo que podría provocar que sufriéramos algún tipo de robo . Lo cierto es que esto podría suceder en cualquier momento (o no llegar a pasar nunca), pero es cuando pasamos largas temporadas fuera de casa cuando más tememos por la seguridad de nuestros objetos personales.

Los ladrones se las saben todas, son capaces de colarse en cualquier parte y llevarse lo que más les conviene, pero eso no quiere decir que tengamos que ponérselo sencillo. No es raro aprovechar algunos de los rincones más recónditos de la casa para esconder esos objetos a los que tenemos especial cariño o ese dinero que tenemos en casa por si acaso ocurriera un imprevisto.

Puede que no sirva para nada e igualmente lo encuentren y se lo lleven, pero no es mala idea ponérselo un poco complicado y que llevarse lo que para ellos no significa nada y para nosotros puede ser un mundo les resulte mucho más complicado. Hay algunos lugares que pueden convertirse en el escondite perfecto para ello.