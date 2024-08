Las ciudades de España que tienen dos catedrales

Salamanca es famosa no solo por su universidad, sino también por sus dos catedrales: la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, que en la práctica conviven como un solo templo. La Catedral Vieja, construida entre los siglos XII y XIII, es un magnífico ejemplo de la arquitectura románica con influencias góticas. La Catedral Nueva, iniciada siglos después porque el templo antiguo se quedaba pequeño, comenzó su construcción en el siglo XVI - en el año 1513 en concreto-, y no fue terminada hasta el XVIII. La idea original era demoler la catedral vieja cuando se terminara la nueva, pero finalmente este plan no se llevó a cabo.