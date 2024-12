Los mercados navideños más famosos de Andalucía

La Navidad es una época llena de magia e ilusión, pero también un momento ideal para los amantes de la decoración, porque es una celebración donde no parece haber límites. Luces y música conviven en las calles, poniendo de manifiesto que en algunos casos más es más y el minimalismo no es una opción. Figuras que se iluminan de manera intermitente y que en otros momentos no se nos ocurriría poner, pero que en Navidad se convierten en protagonistas de nuestros hogares.