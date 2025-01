Hay algo magnético en los puentes que no siempre está a la vista o incluso puede pasar desapercibido, pero su estructura no sólo une dos orillas sino geografías también culturas, generaciones, historias, tecnologías y leyendas. Y si no que se lo digan a Carlos Polimón, ingeniero de caminos, canales y puertos y ahora también escritor, que celebra esta fascinación con la publicación de ‘De puentes por España’.