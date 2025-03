Cuánto paga el acompañante en los viajes del Imserso

El programa está subvencionado por el Estado, lo que hace que los beneficiarios puedan acceder a los viajes a precios más reducidos . Sin embargo, los acompañantes que no sean beneficiarios del Imserso también pueden acceder a estos viajes, aunque tienen condiciones económicas diferentes.

En el caso de que el acompañante no sea cónyuge, pareja de hecho o hijo con discapacidad, y no cumpla con los requisitos del programa, es decir, no es pensionista ni tampoco mayor de 65 años, entonces deberá pagar la totalidad del viaje sin subvención. En este caso, el coste podría duplicarse o incluso superar el precio original que paga el beneficiario del Imserso.