Inés Gutiérrez 28 AGO 2025 - 19:20h.

La capital se convierte en el hogar de un circuito de golf que apuesta por la cultura y el turismo sostenible

Madrid, tercera ciudad del mundo más atractiva para el turismo por detrás de París y Dubai

MadridHay muchas maneras de conocer un lugar y en el caso de Madrid, si bien lo más frecuente es apostar por los espectáculos que ofrece, sus lugares emblemáticos o los museos que pueden visitarse, también hay otra forma de descubrir todo lo que tiene para ofrecer y es apostar por sus propuestas deportivas y turísticas.

Esto es lo que propone la nueva edición del Greater Madrid World Heritage Golf Tour, gracias a la cual se une deporte, cultura, turismo y una apuesta sostenible con la que disfrutar de algunos elementos de la comunidad autónoma, porque Madrid es mucho más que su capital, sus alrededores son también una apuesta segura si se buscan lugares que merece la pena conocer.

Cultura, golf y turismo sostenible en un circuito único

Se trata de un circuito de golf amateur que tendrá lugar entre los meses de julio y septiembre y que propone tres campos de golf ubicados en ciudades Patrimonio Mundial por la UNESCO: el Real Club de Golf La Herrería, Encín Golf Hotel y el Club de Golf Aranjuez. La mejor excusa para conocer un poco más San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares y el Real Sitio de Aranjuez. Madrid sería el escenario de la gran final.

Este concurso de golf se convierte en la excusa perfecta para descubrir estos lugares, que han sido considerados merecedores de una gran distinción por parte de la UNESCO. “Greater Madrid World Heritage Golf Tour nace con la vocación de unir lo mejor del golf amateur con el enorme valor cultural, turístico y patrimonial de la Comunidad de Madrid”, explica Enrique Gil Octavio de Toledo, presidente de la Asociación de Campos de Golf de Madrid, tal y como recogen en As. “No existe otro circuito que combine deporte, turismo y ciudades Patrimonio de la Humanidad de esta manera”.

Seguir los pasos de Cervantes es más fácil en Alcalá de Henares, allí está el Museo Casa Natal de Cervantes, también allí está uno de los corrales de comedias más antiguos que se conservan en Europa. En San Lorenzo de El Escorial es imprescindible pasar por el Real Monasterio y quienes vayan a Aranjuez, no pueden marcharse sin visitar el Palacio Real.

Con estos lugares, Madrid aprovecha para sacar pecho y promocionar su turismo cultural, pero también abre la puerta a otro turismo sostenible, porque cada vez tiene más propuestas respetuosas con el medio ambiente. Desde las rutas en bicicleta que permiten descubrir rincones únicos a las de senderismo, que pasan por espacios naturales protegidos, como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y las Reservas de la Biosfera Sierra del Rincón.

También tienes la posibilidad de descubrir la ciudad de un modo más sostenible, caminando o en bicicleta, paseando por sus parques más característicos, como El Retiro o Madrid Río. Además, muchos de sus museos han apostado por medidas para reducir su impacto medioambiental, como el Museo Nacional del Prado. La gran final de la competición de golf puede convertirse en la excusa ideal para que el deporte, la cultura y la sostenibilidad se den la mano en la capital, ofreciendo lo mejor del lugar al visitante.