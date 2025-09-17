Inés Gutiérrez 17 SEP 2025 - 19:20h.

Aprender a captar todos los matices de un buen aceite es un arte y se hacen catas para perfeccionarlo

Oro líquido en tu mesa: descubre el poder nutritivo del aceite de oliva

Compartir







MadridEl aceite de oliva es uno de los productos estrella que existen en nuestro país, por su calidad y por el cariño que se pone en su producción, cuidando todos los detalles, desde que se recoge las olivas hasta que se envasa y distribuye. Aprender más sobre todo este proceso se ha convertido para muchas personas en algo imprescindible, tienen una curiosidad que es necesario saciar y por eso el oleoturismo está en auge.

Oleoturismo: rutas por olivares y catas de aceite en España

Las rutas de oleoturismo están diseñadas para que quien las visite pueda tener una experiencia del proceso de producción del aceite de oliva desde dentro, no se trata solo de ver, también permite oler, tocar, saborear… en definitiva, vivir desde cerca todo el camino. Es también una manera de estar en contacto con la naturaleza, un turismo sostenible que respeta el entorno.

PUEDE INTERESARTE 5 beneficios de consumir aceite de oliva en ayunas

Estas rutas suelen incluir visitas a los olivares, por lo que nada mejor que escoger prendas cómodas y el calzado adecuado, también visitas guiadas a las almazaras, las instalaciones en las que se procesan las aceitunas para convertirlas en aceite. Proponen catas de AOVE (aceite de oliva virgen extra), en las que poder aprender a captar matices y detalles que suelen pasar desapercibidos habitualmente, pero también experiencias gastronómicas en restaurantes de la zona, donde disfrutar del sabor del aceite y lo mucho que aporta en sus recetas.

Jaén lidera la producción de aceite de oliva, por lo que nada mejor que escogerlo como destino si queremos conocerlo mejor. Puedes vivir experiencias gastronómicas o visitar un olivar y una almazara de la mano de Aceites Padilla, vivir una experiencia en el campo con el Centro Ecuestre Oleorasa (Arjona) o disfrutar con los cinco sentidos gracias a Aires de Jaén Oleoturismo.

Andalucía tiene más zonas en las que el aceite es primordial, como Huelva o Sevilla, sin embargo, si prefieres viajar a Córdoba, también puedes descubrir algunas rutas únicas para vivir la experiencia al máximo. En Lucena hay varias opciones para escoger, entre ellas la que ofrecen en Fuente la Parra C.B, una experiencia muy completa y que finaliza con una cata guiada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Extremadura es otra de las zonas donde el aceite de oliva es de gran calidad y presumen de ello haciendo rutas y catas específicas con las que atraer a un gran número de personas. En Cáceres se puede pasear por el olivar ecológico de La Mesonera (si te hospedas en la casa rural del mismo nombre), pero también es posible disfrutar de la almazara de Hábitat Cigüeña Negra (en Valverde del Fresno), que tras la visita ofrece una degustación.

Otra de las zonas en las que el aceite de oliva se cultiva con esmero es Tarragona, por lo que puede ser una buena idea conocerla gracias a sus olivares. Es lo que nos proponen desde Celler Masroig, pero también es una experiencia que ofrecen en Priordei, en La Palma d'Ebre, donde se puede experimentar una cata de la manera más profesional posible.