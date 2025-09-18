Inés Gutiérrez 18 SEP 2025 - 19:20h.

En cada lugar hay unos motivos para que sus habitantes se marcharan y el pueblo quedara abandonado

Los cinco pueblos más bonitos de España, según National Geographic

MadridViajar para poder descubrir los lugares más emblemáticos de nuestro país es una buena idea, esos rincones que son especiales, mágicos y que tienen algo único que ofrecer al visitante. Algunos de ellos están llenos de vida, pero no solo esos merecen nuestra visita, también hay otros que están abandonados, como estos espectaculares pueblos a los que es imprescindible ir por lo menos una vez en la vida.

Ruta por los 5 pueblos abandonados más espectaculares de España

Son muchos los pueblos abandonados que puedes encontrar en España, también son bastantes los que sobreviven a duras penas con uno o dos habitantes. Espacios que en su día estuvieron llenos de habitantes que hacían su vida normal, pero que por diferentes cuestiones pasaron a estar abandonados y vacíos. No es mala idea conocer su historia y pasear por sus calles.

Belchite, en Zaragoza, es uno de los pueblos abandonados más conocidos que hay en el país, también es uno que ha sabido aprovechar el interés que despierta. Quedó vacío tras la batalla que lleva su nombre, que tuvo lugar durante la Guerra Civil, y es posible descubrirlo gracias a las visitas guiadas que hacen en él. Umbralejo (Guadalajara) se encuentra en la Sierra Norte y merece la pena visitarlo para poder disfrutar de su curiosa arquitectura, no tanto por el diseño de sus edificaciones, es más una cuestión de color, porque sus casas son de un curioso color oscuro casi negro porque están hechas de pizarra, cuarcita y barro. Sus habitantes lo abandonaron en 1971, cuando sus casas fueron expropiadas. Turruncún es el pueblo abandonado más famoso de La Rioja, una pequeña aldea en ruinas en la sierra de Préjano. Desde el año 2001, en este lugar no habita nadie, aunque no por eso ha dejado de ser un lugar de interés. Cuenta con un área recreativa en sus alrededores y también forma parte de la ruta de los dinosaurios, una experiencia que recorre varios lugares de la zona para que se puedan observar las huellas que estos animales dejaron. Gracias a su torreón y su recinto amurallado, Granadilla (Cáceres) fue declarada en 1980 Conjunto Histórico Artístico. Nunca fue un pueblo con demasiados habitantes, pero el motivo de su abandono no fue el paso del tiempo o el envejecimiento de la población, los habitantes tuvieron que marcharse en contra de su voluntad cuando el terreno fue expropiado con la intención de construir un embalse. Finalmente no fue así, y quedó a orillas del embalse de Gabriel y Galán. Allí Almodóvar grabó el final de Átame y para visitarlo hay que consultar su horario de visitas. En Asturias hay varios pueblos abandonados, pero uno de los más encantadores es Os Teixois, por lo que no podía faltar en esta lista. Se ha conservado para que los turistas puedan apreciar y admirar las construcciones típicas de la zona, sus casonas, cabazos y hórreos. Además, cuenta con varias construcciones hidráulicas, como un molino, una pequeña central eléctrica y un batán. Fue declarado Bien de Interés Cultural.

Rincones que no han perdido ni un ápice de su magia y que seguro que sorprenderán al visitante.