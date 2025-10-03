Inés Gutiérrez 03 OCT 2025 - 19:20h.

Hay actividades que pueden ayudarnos a sentirnos mejor, más relajados y tranquilos

Fidget toys: los juguetes antiestrés para relajarse en el trabajo

MadridUna de las cosas que nos recuerda el verano es lo felices que somos cuando podemos relajarnos, cuando podemos dejar de lado nuestros problemas por un tiempo y disfrutar del momento. Esto, que asociamos con las vacaciones porque nos liberan de las preocupaciones laborales, es ideal poder extenderlo al resto del año, aunque para eso tengamos que buscar la manera de que esto suceda.

Confiar en que las cosas se van a colocar y van a ser como nosotros queremos por el mero hecho de dejar que pase el tiempo puede resultar un éxito, pero es más probable que las cosas saltan como nos gustaría si ponemos de nuestra parte y nos mostramos proactivos. Desear que las cosas mejoren está bien, manifestar que sea posible también, pero si nos ponemos manos a la obra habrá menos posibilidad de fracaso y más de éxito.

3 hábitos de ocio que puedes incorporar a tu semana para sentirte mejor

Una manera de reducir nuestros niveles de estrés es buscar alguna actividad que nos ayude a esto suceda, que haga que nos sintamos mejor, que nos invite a parar y reconectar. Esto es uno de los efectos más habituales del ejercicio físico, unos minutos solo para nosotros y durante los cuales liberamos sustancias como la dopamina o las endorfinas, que nos ayudan a sentirnos mejor con nosotros mismos.

Esta es una actividad estupenda y que conviene tener como hábito saludable, así como una alimentación rica y variada, pero no es la única que puede ayudarnos a sentirnos mejor, más relajados y un poco liberados de ese estrés al que no conviene habituarse. Estos tres hábitos pueden ayudarte.

Colorea. Parece una recomendación un tanto infantil, pero lo cierto es que colorear no tiene edad, es una actividad creativa y divertida, la disfrutamos cuando somos pequeños y no hay ninguna norma que diga que tenemos que abandonarla en la edad adulta. Ayuda a enfocar la atención, estimula la creatividad y reduce la ansiedad, por lo que puede ser un hábito que fomentar para tener un momento de calma, así como escribir o escuchar música. Practica el Mindfulness. Una manera de reducir el estrés y la ansiedad es aprender a poner nuestra atención en el presente y en esto puede ayudarnos el Mindfulness, que favorece el autocontrol, pero también la concentración y la memoria. Existen muchos tipos de práctica, desde la respiración consciente a la meditación, pero también se puede poner en práctica en actividades cotidianas, como comer o fregar. Haz algo nuevo cada semana. Si eres de esas personas a quienes les encanta probar cosas nuevas, este puede ser el momento perfecto para probarlo. Puedes escribir una lista con todo lo que quieres hacer o dejarte llevar y buscar algún taller o curso que te parezca atractivo en el momento, visitar alguna exposición o acudir a algún restaurante al que nunca hayas ido. No solo te sentirás mejor y más creativo, también puede ayudarte a ampliar tu círculo social y conocer gente nueva con la que compartir momentos.

Actividades que puedes hacer solo o acompañado y que te pueden ayudar a encontrar nuevos hobbies o redescubrir alguno que tenías olvidado.