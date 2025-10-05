Inés Gutiérrez 05 OCT 2025 - 21:00h.

Cuidar el cuerpo está bien, pero eso no implica olvidarnos de la mente y de buscar la paz interior

Combate el estrés sin salir de casa: tips para crear tu propio spa y relajarte

MadridHay muchas maneras de cuidarse y una escapada ‘wellness’ puede ser una forma estupenda de lograrlo. Ideal para afrontar el nuevo curso después de las vacaciones o para recuperarse después de unos días de descanso exigentes, una escapada pensada para resetear cuerpo y mente parece la mejor forma de comenzar de cero.

Al hablar de lugares de relajación y desconexión tendemos a pensar en los spas, pero no son la única manera de dejar a un lado las preocupaciones y aprender nuevas formas de cuidarnos, de buscar métodos que funcionan y que podamos incorporar en nuestras rutinas diarias, buscando cómo sentirnos mejor el resto del año.

Dar el primer paso para establecer estos cambios es importante y para ello, nada mejor que planear una escapada que nos ayude a conocer técnicas nuevas y métodos eficaces para que puedan ayudarnos a entender mejor algunos de los problemas que nos rodean y de los que no siempre somos conscientes, y ponerles remedio.

Cómo planear una escapada 'wellness' para resetear cuerpo y mente

Las escapadas ‘wellness’ han dejado de ser experiencias que se centran únicamente en ayudarnos a relajarnos mientras nos cuidamos físicamente. Hay una parte que sigue siendo interesante, los masajes y los cuidados en la piel siguen formando parte de este tipo de experiencias porque nos ayudan a sentirnos mejor, pero las experiencias en 2025 son más intensas, exigen cambios más profundos.

Se basan en una revisión de nuestra situación, un análisis profundo de uno mismo con el objetivo de aprender a navegar en un mundo que empuja a vivir deprisa y que nos rodea de estrés. Los cambios que se esperan son mayores, porque afectan a la alimentación y el descanso, pero también invitan a la meditación y el ejercicio y abogan por una desconexión tecnológica.

El primer paso para planear estas escapadas es mirarse a uno mismo y, con toda la sinceridad posible, revisar cómo nos encontramos, nuestros niveles de energía y estrés. Esto nos ayudará a dar el siguiente paso, que es establecer los objetivos que se quieren alcanzar, lo que ayudará a encontrar el lugar adecuado donde se pueda conseguir. Si se busca mejorar el descanso, será mejor acudir a un lugar especializado en la conducta del sueño, que no será el mismo que quienes buscan liberarse del estrés (o sí).

Algunas personas quieren mejorar su relación con la alimentación, que sea más consciente y nutritiva, otros quieren transformar su cuerpo, con ejercicios concretos y tratamientos de belleza. Una vez claro el objetivo es más sencillo encontrar algún centro especializado en salud y bienestar que te ayudan a crear un plan global con el que sentar las bases de nuevas rutinas que poder mantener en casa.

No todas ellas podrán seguir este camino, pues muchos de los tratamientos de los que disponen requieren la guía de un profesional, como los centros holísticos o los que abogan por un proceso desconexión, meditación y relajación. Algunos de ellos nos invitan a conectar con la naturaleza, ya sea en la montaña o en la playa, cerca o lejos de las ciudades, en hoteles terap�éuticos o espacios que aúnan terapias milenarias, experiencias gastronómicas y ejercicio físico.