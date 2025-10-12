Inés Gutiérrez 12 OCT 2025 - 19:00h.

Lo único mejor que tomar algo tranquilamente con amigos, es hacerlo escuchando la mejor música

MadridLa música despierta pasiones y no es raro que algunas personas sientan que no pueden hacer nada en su día a día si no hay una melodía amenizándoles la jornada. Antes de salir de casa se aseguran de tener batería en el móvil porque saben que no hay nada más triste que el viaje en transporte público sin música que haga que sea un poco más llevadero.

Esas personas seguro que se sienten un poco más felices cuando descubren rincones de la capital en la que disfrutar de su gran pasión. Podemos hablar de esas salas pequeñas de conciertos, de los estadios que luchan por poder albergar conciertos de gran magnitud, por los bares que tienen música en directo o las discotecas que escogen la música con cuidado para que nadie se quede con ganas de bailar.

También están los clubes de 'audi�ófilos' y bares con vinilos en Madrid, de los cuales hemos querido seleccionar cinco, una pequeña muestra de que la música se cuela por todas las rendijas que encuentra y convierte todos esos lugares a los que llega en un espacio mejor, más creativo y lleno de buenas energías.

Cinco clubes de 'audiófilos' y bares con vinilos en Madrid

Los amantes de la música seguro que están felices de poder disfrutar de ella en estos clubes y bares de la capital. Bares audiófilos que cuentan con equipos de sonido que apuestan por la calidad, haciendo que apreciar la música sea más sencillo.

