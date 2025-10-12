Cinco clubes de 'audiófilos' y bares con vinilos en Madrid donde la música es la única protagonista
Lo único mejor que tomar algo tranquilamente con amigos, es hacerlo escuchando la mejor música
Por qué dejamos de escuchar música nueva cuando nos hacemos mayores
MadridLa música despierta pasiones y no es raro que algunas personas sientan que no pueden hacer nada en su día a día si no hay una melodía amenizándoles la jornada. Antes de salir de casa se aseguran de tener batería en el móvil porque saben que no hay nada más triste que el viaje en transporte público sin música que haga que sea un poco más llevadero.
Esas personas seguro que se sienten un poco más felices cuando descubren rincones de la capital en la que disfrutar de su gran pasión. Podemos hablar de esas salas pequeñas de conciertos, de los estadios que luchan por poder albergar conciertos de gran magnitud, por los bares que tienen música en directo o las discotecas que escogen la música con cuidado para que nadie se quede con ganas de bailar.
También están los clubes de 'audi�ófilos' y bares con vinilos en Madrid, de los cuales hemos querido seleccionar cinco, una pequeña muestra de que la música se cuela por todas las rendijas que encuentra y convierte todos esos lugares a los que llega en un espacio mejor, más creativo y lleno de buenas energías.
Cinco clubes de 'audiófilos' y bares con vinilos en Madrid
Los amantes de la música seguro que están felices de poder disfrutar de ella en estos clubes y bares de la capital. Bares audiófilos que cuentan con equipos de sonido que apuestan por la calidad, haciendo que apreciar la música sea más sencillo.
- Tempo Audiophile Club. Cerca de Plaza de España está este local, que está considerado como el primer club audiófilo de Madrid. Tiene dos plantas y cuatro ambientes, zona de barra y Listening Room, además de una interesante propuesta de cócteles y picoteo. En el sótano está la sala de conciertos y discoteca.
- Gota Wine. Este local se basa en una premisa sencilla, disfrutar de los vinos ecológicos, acompañados por un picoteo saludable mientras la mejor música suena a través de sus altavoces. Los vinilos son parte de su esencia.
- Faraday. Todos los planes son bienvenidos en Faraday, tanto si lo que buscas es un vino de tardeo como si eres un amante de café de especialidad. Sea cual sea el plan, estará acompañado del mejor sonido, el que surge de los vinilos de siempre.
- Los 33. Con algunas de las recetas más tradicionales de la cocina uruguaya, este asador ha sabido ganarse el cariño de los clientes. También con el divertido ambiente que consigue cuando, al llegar la noche, el sonido de la parrilla queda eclipsado por el del DJ, que hace que los platos gires seleccionado alguno de los miles de vinilos que tienen para escuchar.
- Mateo Honten. El sonido de los mejores vinilos puede acompañarte gracias a su DJ residente mientras descubres la cocina de este local, un proyecto de Edo Kobayashi. De origen mexicano, apuesta por la cocina japonesa y es un lugar ideal para disfrutar de las almejas con mantequilla y sake o el pollo frito karaage con mayonesa de yuzukosho. Uno de sus fuertes, además de la música, son sus cócteles.