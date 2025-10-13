Inés Gutiérrez 13 OCT 2025 - 19:00h.

Estos pueblos no suelen aparecer en las guías de viajes, pero eso no hace que sean menos bonitos

Los mejores planes en familia en la sierra oeste de Madrid

Compartir







MadridAl hablar de Madrid, la mayoría de las personas piensa en la gran ciudad, un lugar en el que no falta nada y hay espacio para todos, donde se dan cita ocio, gastronomía y cultura… pero Madrid es mucho más, porque también son zonas verdes, pequeños pueblos y aventuras que se pueden descubrir cuando te alejas unos pocos kilómetros de la capital.

Son muchos los pueblos de Madrid que han conseguido darse a conocer y hacerse un nombre propio, pero son muchos más los que continúan siendo grandes desconocidos y que son perfectos para una breve escapada. Este otoño, nada mejor que dejarse seducir por los pequeños pueblos que no suelen salir en las guías y que gracias a eso conservan gran parte de su esencia, encanto y magia, aunque sus habitantes no sean demasiados.

Una forma de seguir conociendo la comunidad, pero también de poder disfrutar de un ambiente completamente diferente, alejado de las prisas de la ciudad y más cerca de la naturaleza, porque estos pequeños lugares prometen rutas y senderos cercanos con preciosas vistas y grandes aventuras para toda la familia.

Pueblos diminutos a una hora de Madrid para una escapada en otoño

Alejarse un poco de la ciudad ayuda a descubrir lugares únicos que tienen mucho que aportar, incluso si no son los habituales en las guías de viajes y escapadas. Estos rincones madrileños son diminutos en tamaño, pero no en belleza, lo que los hace perfectos para una breve escapada de otoño.

PUEDE INTERESARTE Ruta por los mejores restaurantes de pueblo a una hora de Madrid