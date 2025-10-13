La España que no sale en las guías: pueblos diminutos a menos de una hora de Madrid para una escapada en otoño
Estos pueblos no suelen aparecer en las guías de viajes, pero eso no hace que sean menos bonitos
MadridAl hablar de Madrid, la mayoría de las personas piensa en la gran ciudad, un lugar en el que no falta nada y hay espacio para todos, donde se dan cita ocio, gastronomía y cultura… pero Madrid es mucho más, porque también son zonas verdes, pequeños pueblos y aventuras que se pueden descubrir cuando te alejas unos pocos kilómetros de la capital.
Son muchos los pueblos de Madrid que han conseguido darse a conocer y hacerse un nombre propio, pero son muchos más los que continúan siendo grandes desconocidos y que son perfectos para una breve escapada. Este otoño, nada mejor que dejarse seducir por los pequeños pueblos que no suelen salir en las guías y que gracias a eso conservan gran parte de su esencia, encanto y magia, aunque sus habitantes no sean demasiados.
Una forma de seguir conociendo la comunidad, pero también de poder disfrutar de un ambiente completamente diferente, alejado de las prisas de la ciudad y más cerca de la naturaleza, porque estos pequeños lugares prometen rutas y senderos cercanos con preciosas vistas y grandes aventuras para toda la familia.
Pueblos diminutos a una hora de Madrid para una escapada en otoño
Alejarse un poco de la ciudad ayuda a descubrir lugares únicos que tienen mucho que aportar, incluso si no son los habituales en las guías de viajes y escapadas. Estos rincones madrileños son diminutos en tamaño, pero no en belleza, lo que los hace perfectos para una breve escapada de otoño.
- Somosierra. Es el pueblo más alto de la comunidad (a 1.433 metros sobre el nivel del mar) y su nombre puede ser conocido gracias a su importancia a lo largo de la historia, como la famosa batalla de Somosierra. Si vas, no dudes en visitar su ermita y su cascada de más de 40 metros de altura.
- Robregordo. Su iglesia, su plaza y su estación de tren (abandonada) son un indispensable de este lugar, que en verano se llena de alegría. No dudes en visitar y disfrutar de sus alrededores.
- Gascones. Fundado en la Edad Media, quedó completamente destruido durante la Guerra Civil, por lo que las construcciones son todas relativamente nuevas. Ideal si buscas un lugar en el que escaparte a comer.
- Valdemanco. Este lugar es perfecto para caminar, si tienes un buen fondo. Sus calles irregulares acogen al visitante, pero también le reciben sus desniveles, por lo que es perfecto para hacer hambre antes de comer y para bajar la comida después.
- Bustarviejo. El otoño es un buen momento para visitar este lugar, porque con la llegada del invierno y las nieves esta escapada queda destinada a los amantes del frío.
- Navalafuente. Hay rincones que son bonitos y merece la pena una escapada para poder verlos en persona, este lugar lo es, pero no menos que su entorno, ideal para disfrutar en un día soleado.
- La Acebeda. Su nombre proviene de la abundancia de acebos en la zona y todavía es posible encontrar algunos. Sin embargo, el pueblo no tiene nada que envidiar a la belleza de su entorno, visita su fragua y disfruta de su arquitectura.