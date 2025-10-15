Inés Gutiérrez 15 OCT 2025 - 08:00h.

Tener un chef privado en casa es un lujo que puedes darte, una experiencia diferente

Por qué los grandes chefs son hombres si sobre todo cocinan mujeres: "Hay machismo en la alta cocina"

Compartir







MadridSalvo contadas excepciones, a todos nos gusta comer bien, por eso nunca se deja la comida o la cena a cargo de quien siempre quema los guisos o cocina demasiados pescados y carnes. Cocinar bien es un don, saber en qué momento hay que añadir los ingredientes, cuáles quedan bien juntos y qué especias se pueden incorporar para que el plato sea delicioso, pero también puede ser una maldición.

Saber cocinar no siempre quiere decir que se disfrute haciéndolo o que a esa persona le apetezca ser siempre quien se encargue de tener que prepararlo todo. Por suerte esto ya no es necesario, porque pensando en que nadie tenga que erigirse en salvador del resto y se haga cargo del trabajo duro en la cocina, cada vez es más frecuente contar con un chef privado que se encargue de preparar esas cenas especiales.

Chef privado en casa, cómo funciona y cuánto puede costar

No siempre nos apetece cocinar y, ya sea para el día a día o en una ocasión especial, delegar esta responsabilidad en profesionales supone un gran alivio para muchas personas. El trabajo de un chef privado es diseñar un menú que sea del agrado de quien le contrata, normalmente con base a ciertas opciones, y que es elaborado en la casa del cliente.

Normalmente, se contrata para una ocasión especial, por lo que lo habitual es que tenga incluida la elaboración y el emplatado, que se producen en la propia cocina de quien los contrata. Durante la cena el servicio se encarga de servir a los comensales y, una vez finalizado, se marchan. Este servicio, además de asegurarnos que un profesional se encarga de preparar una cena que se ajusta a nuestros gustos, también libera de la responsabilidad que supone hacer la compra de todos los ingredientes, las preparaciones y la posterior limpieza.

Las opciones pueden ser muy variadas, desde un menú con recetas tradicionales a otro un poco más vanguardista, siempre adaptándose a las necesidades dietéticas del cliente, es decir, el chef tendrá en cuenta las recomendaciones y peticiones, así como las posibles intolerancias o alergias. Se pueden pedir platos específicos o disfrutar de las opciones que nos proponen, con ingredientes tradicionales o con otros más exóticos y que sean habituales en la cocina del chef.

Es un trato personalizado, que se adapta al cliente en la medida de lo posible, por eso los precios no son fijos. Podemos gastarnos la cantidad que nos apetezca en función de las características del servicio (no es lo mismo cocinar para dos que para una gran cena) o de lo que estemos buscando, también en función del chef que se encargue de venir a nuestra casa con su equipo para tenerlo todo listo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se puede conseguir este servicio por unos 50 euros por persona, pero también puede resultar más caro o más barato. Las opciones más económicas pueden rondar los 35 euros y otras llegar a los 150 euros por persona. Sin duda lo mejor es consultar con el chef que más nos interese para saber si se ajusta a nuestro presupuesto en las fechas que deseamos.