Adultos niños: cuando los mayores se compran juguetes para regalarse ellos mismos

Puede que aún conserven algo de polvo, pero si creciste en los 70, 80 o 90, es probable que en algún cajón o altillo todavía guardes algún juguete que hoy podría tener más valor del que imaginas. Y no estamos hablando solo de valor sentimental. El mercado del coleccionismo ha convertido determinados juguetes antiguos, sobre todo si se encuentran en buen estado o en su embalaje original, en auténticas piezas de coleccionista por las que se pagan cientos o incluso miles de euros. Tanto en España, como fuera de nuestras fronteras, las cifras asombran.

Star Wars, el “santo grial” de los coleccionistas

Ninguna lista de juguetes revalorizados puede empezar sin mencionar las figuras de acción originales de Star Wars. La línea comercializada por Kenner entre 1977 y 1985 es hoy uno de los objetos más buscados. En junio de 2024, una figura de Boba Fett con lanzamisiles funcional fue subastada por 525.000 dólares, estableciendo un nuevo récord mundial. Aunque esa unidad era una versión de prueba no comercializada, es habitual que este tipo de figuras del mismo periodo alcancen precios que se sitúan entre 2.000 y 15.000 euros si conservan el blister original.

Cochecitos de juguete con un valor astronómico

Algunas ediciones tempranas de los Hot Wheels Redline fabricados entre 1968 y 1977 pueden superar los 1.000 dólares, dependiendo del modelo y del color. Los coleccionistas valoran especialmente las unidades fabricadas en Hong Kong, y algunas rarezas como el Olds 442 prototipo rosa se han subastado por cifras de hasta 50.000 dólares.

LEGO, un inesperado filón

En el mundo de las juguetes de construcción, la fiebre también es real. La minifigura limitada de Mr. Gold, lanzada por LEGO en 2013 (con solo 5.000 unidades), aparece hoy en subastas online por entre 2.000 y 4.000 euros.

La Game Boy que dormía en una estantería

En septiembre de 2025, una librería descubrió una unidad precintada y completamente nueva de Game Boy original. Los expertos estiman que su valor podría rondar los 8.000 euros si se subasta en el canal adecuado.

En España también hay juguetes que valen su peso en euros

En el mercado español, tres nombres destacan: Nancy, Scalextric y las muñecas alemanas Kammer & Reinhardt. La Nancy clásica de Famosa, en especial los modelos de los años 70 con ropa y caja originales, puede alcanzar los 400 o 500 euros en portales como eBay o Todocolección. Algunas ediciones concretas, como la “Conchi romántica”, figuran en venta por más de 450 euros.

Si seguimos con muñecas clásicas, las Barbies también pueden tener un valor muy elevado. Estas muñecas llegaron a España en 1977, con sus moldes adaptados a nuestro país, lo que supuso peinados, maquillaje y vestimentas propios. Sin embargo, más que las muñecas, lo que hoy se cotiza al alza es la mansión de Barbie original de los años 80, que tenía incluso un ascensor funcional, y que se vende en portales de compra venta por hasta 210€ (y no es que esta unidad esté en las mejores condiciones).

Scalextric tampoco se queda atrás. El coche Seat 600 #38 de Exin, de la primera serie, aparece listado en tiendas especializadas por 589,99€, y ciertos lotes antiguos completos pueden alcanzar cifras de más de 1.000 euros si se conservan bien.

Y ya para rizar el rizo, una muñeca Kammer & Reinhardt fue vendida por 316.000 euros, según la tasadora Tinsa, como uno de los juguetes antiguos más valorados en el mercado europeo.

Incluso juguetes de los años 90 como las muñecas Sky Dancers han comenzado a cotizarse. Los modelos originales japoneses pueden alcanzar los 180 euros, sobre todo si están en su embalaje intacto.

¿Cómo saber si tus juguetes añejos valen dinero?

No todo lo que guardas en el trastero es oro, pero si quieres repasar tus cajas viejas para saber si tienes alguna pieza de coleccionista, esto es en lo que debes fijarte:

Estado : Cuanto más nuevo esté el juguete (sin uso o precintado), mayor su valor.

: Cuanto más nuevo esté el juguete (sin uso o precintado), mayor su valor. Rareza : Versiones limitadas, ediciones con errores de fábrica o embalajes especiales multiplican el interés.

: Versiones limitadas, ediciones con errores de fábrica o embalajes especiales multiplican el interés. Demanda internacional : Algunos juguetes pueden no ser muy valorados en España, pero tener un mercado potente en EE. UU., Japón o Alemania.

: Algunos juguetes pueden no ser muy valorados en España, pero tener un mercado potente en EE. UU., Japón o Alemania. Certificados o series numeradas: Piezas con documentación oficial tienden a cotizar más.

La conclusión a la que llegamos con todo esto es que nunca se debe subestimar el poder de la nostalgia, que puede llegar a convertir una figura o un juguete olvidado en un tesoro cuya valoración alcance incluso las cuatro cifras (o más).