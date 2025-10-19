Inés Gutiérrez 19 OCT 2025 - 06:30h.

Las Vías Verdes son antiguas rutas de ferrocarril que están en desuso

Cinco rutas en bici por los pueblos con más encanto de España

Compartir







MadridLa naturaleza es un regalo para todos aquellos que saben apreciarla, para quienes quieren aprovechar su tiempo libre para descubrir nuevos lugares y espacios al aire libre. Hay muchas formas de hacerlo, pero quienes además aman el ejercicio al aire libre, siempre apuestan por rutas de senderismo o de ciclismo.

En ambos casos, las Vías Verdes han demostrado ser una excelente propuesta, porque son antiguos trazados ferroviarios que han sido reconvertidos en itinerarios no motorizados, es decir, especialmente pensados para cicloturistas y senderistas. Esta propuesta permite rescatar del olvido un patrimonio de gran valor histórico y cultural, vías que han quedado en desuso o que nunca llegaron a usarse y que son espacios ya integrados en el paisaje, por lo que no es necesaria una nueva intervención en la naturaleza para crearlo. Supone darles una nueva vida.

PUEDE INTERESARTE Aprovecha el buen tiempo: 4 rutas en bici para disfrutar de la primavera

Las Vías Verdes apuestan por el ocio y del deporte al aire libre, suelen ser rutas accesibles para todas las edades y condiciones físicas. Desde 1993 llevan siendo acondicionados como itinerarios no motorizados, aprovechando antiguos trazados ferroviarios, por lo que son muchas las opciones que existen en España para poder recorrerlos y descubrir lugares nuevos y sorprendentes.

España en bicicleta: las 5 Vías Verdes que no te puedes perder en 2025

La bicicleta tiene muchos beneficios para la salud, tanto física como mental. Ayuda a reducir el estrés y calmar la mente, pero también a mejorar el sistema cardiovascular, fortalece los músculos del tren inferior y del core, y también el sistema óseo. No contamina y, aunque tiene ciertos riesgos, se puede considerar un deporte seguro, sobre todo si se apuesta por rutas acondicionadas, como las que proponen las Vías Verdes.