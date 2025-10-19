Las Vías Verdes son antiguas rutas de ferrocarril que están en desuso
Cinco rutas en bici por los pueblos con más encanto de España
La naturaleza es un regalo para todos aquellos que saben apreciarla, para quienes quieren aprovechar su tiempo libre para descubrir nuevos lugares y espacios al aire libre. Hay muchas formas de hacerlo, pero quienes además aman el ejercicio al aire libre, siempre apuestan por rutas de senderismo o de ciclismo.
En ambos casos, las Vías Verdes han demostrado ser una excelente propuesta, porque son antiguos trazados ferroviarios que han sido reconvertidos en itinerarios no motorizados, es decir, especialmente pensados para cicloturistas y senderistas. Esta propuesta permite rescatar del olvido un patrimonio de gran valor histórico y cultural, vías que han quedado en desuso o que nunca llegaron a usarse y que son espacios ya integrados en el paisaje, por lo que no es necesaria una nueva intervención en la naturaleza para crearlo. Supone darles una nueva vida.
Las Vías Verdes apuestan por el ocio y del deporte al aire libre, suelen ser rutas accesibles para todas las edades y condiciones físicas. Desde 1993 llevan siendo acondicionados como itinerarios no motorizados, aprovechando antiguos trazados ferroviarios, por lo que son muchas las opciones que existen en España para poder recorrerlos y descubrir lugares nuevos y sorprendentes.
España en bicicleta: las 5 Vías Verdes que no te puedes perder en 2025
La bicicleta tiene muchos beneficios para la salud, tanto física como mental. Ayuda a reducir el estrés y calmar la mente, pero también a mejorar el sistema cardiovascular, fortalece los músculos del tren inferior y del core, y también el sistema óseo. No contamina y, aunque tiene ciertos riesgos, se puede considerar un deporte seguro, sobre todo si se apuesta por rutas acondicionadas, como las que proponen las Vías Verdes.
- Vía Verde del Plazaola (Navarra). “Entre sus frondosas laderas de hayas y robles, un pequeño ferrocarril de vía estrecha serpenteaba incansable”, explican en la web oficial. En el siglo XX fue cerrado y ahora es una ruta de más de 60 kilómetros donde se pueden encontrar túneles, puentes, viaductos y algunos desniveles fuertes.
- Vía Verde del Carrilet (Girona). Sigue las orillas de los ríos Ter, Bruguent y Fluvià tal y como en su momento hizo el ferrocarril de vía estrecha o carrilet. Muchos puentes, un túnel y casi 60 kilómetros de vía, según explican en la web oficial.
- Vía Verde Ruta de la Plata (Plasencia - Béjar). Desde la capital de valle del Jerte a la sierra de Béjar por el valle de Ambroz, esta vía transcurre tranquilamente, entre curvas y frondosos territorios. Más de 60 kilómetros donde se puede disfrutar de elementos del antiguo ferrocarril como semáforos, señalización o cambios de aguja.
- Vía Verde del Noroeste (Murcia). Desde la capital hasta Caravaca de la Cruz, casi 80 kilómetros esperan a los ciclistas más atrevidos. Se trata de un itinerario ecoturístico que pasa por Molina de Segura, Alguazas, Campos del Río, Albudeite, Mula, Bullas y Cehegín
- Vía Verde de El Ronquillo (Sevilla). No todas las rutas son tan largas, también hay otras mucho más breves e ideales para toda la familia, como esta, de poco más de 9 kilómetros. Está bañada por el río Rivera de Huelva y el embalse de la Minilla.