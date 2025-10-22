Inés Gutiérrez 22 OCT 2025 - 08:00h.

El de Retiro es el más conocido de Madrid, pero en Casa de Campo hay un lago más grande y muchos planes por hacer

MadridEl Retiro es una de las zonas verdes más conocidas de la ciudad de Madrid, pero eso no lo convierte en el único al que se puede acudir cuando se busca alejarse un poco del cemento y el tráfico. Es un parque estupendo y lleno de posibilidades, pero hay otros muchos en Madrid que también merece la pena visitar, como sucede con Casa de Campo, que además tiene un lago más grande.

Plan de un día para disfrutar y navegar en la Casa de Campo

Hacer planes para pasar un buen día es algo que no todo el mundo hace, en general suele seguirse la tónica de acudir a un lugar y ver qué ambiente hay para ajustarse, dejándose llevar. Esto está muy bien, pero, como decimos, es solo una opción, haciendo una pequeña investigación previa puedes saber qué te ofrece el lugar y todas las posibilidades que de otra forma podrías perderte.

Por ejemplo, el hecho de que tenga un lago no quiere decir que sea posible navegarlo, esto puede ser motivo de tristeza si esperamos subirnos a una barquita y no está permitido. Puede suceder, aunque por suerte no es el caso del lago de Casa de Campo, donde sí se puede disfrutar de un paseo sobre el agua, eso sí, tal y como sucede en El Retiro, en este caso también toca demostrar la habilidad con los remos.

Sin duda, salir a ‘navegar’ por su lago es todo un planazo, pero no es lo único que se puede hacer en este pulmón verde, que cuenta con más de 1700 hectáreas. Este parque es un lugar ideal para hacer un pícnic, tanto si llevas la manta de cuadros y la cesta de mimbre como si prefieres optar por los merenderos que el parque tiene.

Es un lugar estupendo para los amantes del deporte, que no solo pueden correr entre sus árboles o hacer senderismo para descubrir todo lo que puede ofrecerles, también cuenta con instalaciones deportivas como una piscina (que se encuentra en el Centro Deportivo Municipal Casa de Campo) o una pista de tenis. Cuenta con rutas de bicicletas, perfectas para paseos o para quienes quieran esforzarse un poco más con este deporte.

Todo lo relacionado con pasar tiempo en la naturaleza es ideal para un día de ocio en Casa de Campo, pero no es la única manera de pasarlo bien aquí porque aquí está el Zoo Aquarium de Madrid y también el Parque de Atracciones, para quienes prefieran las montañas rusas a los animales.

Casa de Campo también tiene una buena oferta gastronómica, por lo que es posible comer allí, tomar un refrigerio o acompañarlo de unas raciones. Además, es posible llegar desde el centro de la ciudad, en concreto desde el Paseo del Pintor Rosales, porque es el destino del teleférico que se puede coger allí, disfrutando del parque, pero también de las espectaculares vistas de la ciudad.

Además, cuenta con numerosos sitios de interés que es posible descubrir y visitar, por lo que es probable que este plan de un día tenga que ser en realidad varias visitas a lo largo del tiempo, por lo menos si quieres verlo todo.