No suele ser demasiado apreciado, pero algunas piezas de arte urbano son verdaderas obras de arte
El arte urbano y su conexión con la tecnología: del graffiti a los murales digitales
MadridEstamos acostumbrados a que las obras de arte estén en los museos, esperando a que tengamos un ratito libre para poder visitarlas en el ambiente que se ha diseñado especialmente para apreciarlas, escogiendo los mejores colores para las paredes para hacer que resalten o seleccionando las mejores luces y la posición donde ponerlas para que no haya brillos indeseados.
Sin embargo, el arte puede estar en cualquier lugar, dependerá de los ojos de quien mira, y por eso es posible disfrutar de ello dando un paseo por el campo o paseando por la ciudad. En este último caso, con mayor motivo, porque son muchas las ocasiones en las que, además de los detalles que podemos descubrir y admirar, los artistas han aprovechado el espacio público como lienzo de sus obras, llenando la ciudad de arte urbano que merece la pena descubrir.
Madrid no es una excepción y por eso hemos querido hacer un pequeño repaso de 10 de las obras que es posible observar en sus calles y que pueden convertirte en todo un referente en Instagram, porque vale la pena verlas, pero también fotografiarlas para el recuerdo.
Guía con 10 obras de arte urbano en Madrid
- Homenaje a Francisco Ibáñez. El dibujante, fallecido en 2023, tiene un homenaje en la calle General Ricardos, 46. Los artistas NSN997 y Kerudekolorz pintaron un espectacular mural que recrea una de las míticas escenas de su cómic ‘13 Rue del Percebe’.
- Plaza de los Cubos. Si buscas un lugar donde hacerte unas fotos en un escenario cool, la Plaza de los Cubos y su pasaje se han convertido en un lugar ideal gracias a Madrid Street Art Project y a los 13 artistas que han dejado su huella allí.
- Muratalaz. A lo largo de varios meses, Moratalaz ha acogido a diversos artistas que han dado su toque especial a sus calles, que pueden visitarse y disfrutarse. Además, cuentan con un sistema de códigos Navilens, que permite la accesibilidad a personas con discapacidad visual.
- Athena and Minerva. Fue considerado uno de los mejores del mundo y su autor, Uriginal, lo pintó en la fachada de un edificio de Alcobendas. Un mural de casi 140 metros cuadrados.
- Mercado Municipal de Villaverde Alto. Este lugar se convirtió en el primero en apostar por el color durante la campaña ‘Murales por Madrid’. La obra envuelve toda la fachada.
- Mercado de los Mostenses. Tal y como recogen en Time Out, este lugar se convirtió en la sede de Pinta en Malasaña, por lo que todavía pueden apreciarse los diseños y colores que en su día lo decoraron.
- Urvanity Art en Madrid. En la calle Embajadores puede verse una de las obras de arte que este movimiento trajo a la capital, en este caso, de la mano del artista británico D*Face.
- Metro de Santo Domingo. El metro de Madrid no siempre es un lugar que invite a disfrutar del arte, pero algunas de las piezas que se pueden apreciar en esta estación de la Línea 2 dejan claro que no es imposible. La obra la firma Wanda Cotorreal.
- Barrio de San Isidro. En este barrio con un nombre tan castizo, poco sorprende que el mural que puede encontrarse sea de una chulapa. Está situado en una chimenea de la calle Amalarico.
- Calle Fuencarral, 31. Gracias a la edición de 2019 de la feria Urvanity, el artista Artez dejó este mural en la calle Fuencarral de Madrid. Imprescindible.