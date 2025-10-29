Inés Gutiérrez 29 OCT 2025 - 19:21h.

No suele ser demasiado apreciado, pero algunas piezas de arte urbano son verdaderas obras de arte

El arte urbano y su conexión con la tecnología: del graffiti a los murales digitales

MadridEstamos acostumbrados a que las obras de arte estén en los museos, esperando a que tengamos un ratito libre para poder visitarlas en el ambiente que se ha diseñado especialmente para apreciarlas, escogiendo los mejores colores para las paredes para hacer que resalten o seleccionando las mejores luces y la posición donde ponerlas para que no haya brillos indeseados.

Sin embargo, el arte puede estar en cualquier lugar, dependerá de los ojos de quien mira, y por eso es posible disfrutar de ello dando un paseo por el campo o paseando por la ciudad. En este último caso, con mayor motivo, porque son muchas las ocasiones en las que, además de los detalles que podemos descubrir y admirar, los artistas han aprovechado el espacio público como lienzo de sus obras, llenando la ciudad de arte urbano que merece la pena descubrir.

Madrid no es una excepción y por eso hemos querido hacer un pequeño repaso de 10 de las obras que es posible observar en sus calles y que pueden convertirte en todo un referente en Instagram, porque vale la pena verlas, pero también fotografiarlas para el recuerdo.

Guía con 10 obras de arte urbano en Madrid