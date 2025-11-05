Tendencias
"Dark Tourism" en España: cinco escenarios de crímenes y leyendas negras que han marcado la crónica nacional
En estos lugares se produjeron asesinatos y desapariciones, pero también son escenario de leyendas
'El descuartizador de Majadahonda': mató y trituró en una picadora de carne a su propia tía y a una inquilina
MadridComo sucede en todos los lugares, España no se libra de tener sus propias leyendas y espacios en los que han tenido lugar crímenes horribles que han llegado a convertirse en objeto de interés de muchas personas. Cada cual tiene sus motivos para querer visitarlos, pero en la mayoría de los casos la curiosidad es lo que más puede, ¿lucirá tenebroso? ¿Se sentirán las malas energías? ¿Parecerá un lugar normal y corriente? La única manera de saberlo es visitarlos.
Cinco escenarios de crímenes y leyendas negras en España
Los amantes de las historias tenebrosas tienen un montón de lugares en España para escoger, casi en cada rincón del país hay un espacio señalado por todos como origen de leyendas e historias en las que la gente del lugar prefiere no pensar demasiado.
- El crimen de la calle Fuencarral (Madrid). En la madrileña calle de Fuencarral tuvo lugar un asesinato en 1988. En los restos carbonizados del edificio encontraron el cuerpo apuñalado de una acomodada viuda, junto a ella yacía inconsciente su criada y el perro anestesiado. La criada, Higinia, fue detenida como principal sospecha y sus versiones no dejaban de cambiar hasta finalmente confesar que lo había hecho ella; fue ejecutada por garrote vil. Fue uno de los casos más mediáticos de la época.
- La Laguna Negra (Soria). Son muchas las historias que se cuentan sobre este lugar, pero la más conocida es obra de Antonio Machado en Alvargonzález, que narra la historia de un parricidio. Dos hermanos matan a su padre para heredar las tierras, que dejan de producir tras el asesinato; un tercer hermano regresa y, enriquecido, compra parte de los terrenos, que vuelven a producir. Por su envidia le matan también, pero llenos de remordimiento, acuden a la Laguna Negra, donde habían lanzado el cuerpo de su padre con piedras en los pies y allí perecen. Esta no es la única leyenda que rodea esta laguna.
- Puerto Hurraco (Badajoz). Tendemos a pensar que la historia está marcada por historias muy lejanas, pero no hace tanto de este crimen, que conmocionó a la sociedad. Las rencillas familiares entre dos familias del pueblo (por amores pasados, por disputas con unas lindes, por anteriores ataques), culminaron con una masacre. Los hermanos Izquierdo llegaron con su escopeta a la plaza del pueblo y dispararon primero a los Cabanillas, pero después a todo el que se cruzó en su camino.
- Casa de las Cabezas (Córdoba). Son varias las historias que hay alrededor de este lugar, que nos acerca a la Córdoba más medieval. A finales del siglo XV hizo las funciones de sinagoga y cuando llegó a oídos de la Inquisición, más de cien judíos conversos fueron quemados en la hoguera. Sin embargo, el nombre procede del siglo V, de los Infantes de Lara, que fueron asesinados, decapitados y cuyas cabeza fueron colgadas aquí para que las viera su padre, que estaba preso en esta casa.
- Cortijo del Fraile (Almería). Lo acontecido aquí sirvió de inspiración a Lorca para Bodas de Sangre, un criminal pasional que se desencadenó cuando la novia de la boda que iba a celebrarse se fugó con su primo hermano. Ella sobrevivió, pero el hermano del novio abandonado disparó y mató al amante.