Inés Gutiérrez 05 NOV 2025 - 20:00h.

En estos lugares se produjeron asesinatos y desapariciones, pero también son escenario de leyendas

'El descuartizador de Majadahonda': mató y trituró en una picadora de carne a su propia tía y a una inquilina

MadridComo sucede en todos los lugares, España no se libra de tener sus propias leyendas y espacios en los que han tenido lugar crímenes horribles que han llegado a convertirse en objeto de interés de muchas personas. Cada cual tiene sus motivos para querer visitarlos, pero en la mayoría de los casos la curiosidad es lo que más puede, ¿lucirá tenebroso? ¿Se sentirán las malas energías? ¿Parecerá un lugar normal y corriente? La única manera de saberlo es visitarlos.

Cinco escenarios de crímenes y leyendas negras en España

Los amantes de las historias tenebrosas tienen un montón de lugares en España para escoger, casi en cada rincón del país hay un espacio señalado por todos como origen de leyendas e historias en las que la gente del lugar prefiere no pensar demasiado.