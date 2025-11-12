Marta Egea 12 NOV 2025 - 20:00h.

Los “mocktails” y los vinos sin alcohol han pasado de ser algo raro y que nadie pide a protagonizar las cartas de bares madrileños que dan versiones 0,0

Hi‑fi bars: bares para escuchar vinilos y disfrutar música en alta fidelidad

MadridHace unos años, pedir un cóctel o un vino sin alcohol era algo impensable y además, prácticamente imposible. Si lo había, pedirlo podía ser considerado algo así como una ofensa, por lo que nadie recurría a estas bebidas. Todo esto ha cambiado, tras la pandemia, hubo un cambio en la manera de ver el alcohol, y desde entonces, la industria vio un nicho de mercado bastante interesante y comenzó a lanzar versiones sin alcohol de sus bebidas. Esto hizo que los bares pudieran empezar a ofrecer la versión sin alcohol de los cócteles más conocidos y vinos abriendo un abanico de posibilidades para aquellas personas que quieren disfrutar de su bebida favorita pero de manera más saludable.

Uno de los factores de este cambio es la preocupación de la sociedad por la salud y la búsqueda de opciones más saludables. Lo que ha hecho que los llamados “mocktails” se conviertan en una opción perfecta para disfrutar de un cóctel rico sin renunciar a nada, solo al alcohol.

Por otro lado, en España, otra bebida ha visto como su versión sin alcohol está de moda: el vino. Aunque el vino sin alcohol tiene una cuota reducida, está experimentando un crecimiento notable y tiene un gran potencial. Por lo que, muchos bares de Madrid están creando sus cartas sin alcohol, combinando creatividad, sabor y estilo sin resacas.

Ruta por las barras de Madrid con las mejores opciones sin alcohol

Estas son algunas de las barras más recomendadas de Madrid para aquellos que quieran disfrutar de “mocktails” y vinos sin alcohol con mucho estilo:

Angelita - Chueca

Este gastro-cocktail bar ha adoptado Seelip, un destilado botánico sin alcohol, para formular combinados tan originales como Higuera Cebada de higos con caramelo tostado o Tomate Verde Piparra, que mezcla cordial de jengibre, frutos y ginger beer. Todas las versiones sin alcohol son tratadas con tanto detalle como las que sí lo llevan.

Dry Martini by Javier de las Muelas - Argüelles

Se trata de un clásico de la coctelería madrileña el cual ha incorporado con mucha elegancia versiones sin alcohol como Virgin Mojito, Ipanema o Strawberry Fields. Su barra centenaria y un ambiente clásico lo convierten en un auténtico referente para quienes buscan sofisticación y disfrute incluso en formatos sin alcohol.

La Analógica - Barrio de Las Letras

Se trata de un bar tipo hi-fi donde la coctelería se mezcla con música indie. En su carta se pueden encontrar alternativas como Soft Hair, un cóctel hecho con ginebra sin alcohol con ginger beer o Texas Sun con frambuesa y naranja. Ideal para quienes desean un ambiente relajado con buenas mezclas sin alcohol.

Bestial by Rosi la Loca - Barrio de las Letras

Este bar tiene una temática oceánica que impresiona cuando cruzas sus puertas. Ofrece una experiencia inmersiva con decoración marina y música en vivo. Entre sus “mocktais” destacan Rosi Love Pink, Camino del Agua y Rosi Coral. Es ideal para aquellos que buscan lugares especiales y una decoración muy excéntrica.

Salmón Gurú - Barrio de las Letras

Es considerado uno de los mejores bares del mundo. De hecho, está dentro de la prestigiosa lista World 50’s Best Bars. Entre sus propuestas de “mocktails” destacan Amazonia, hecho con chicha morada y ginger beer, Tiki Tiki con piña y especias, y Pick Me Up, con aloe vera y agua de sandía.

Las mejores opciones de vinos sin alcohol

Esta nueva tendencia de vinos 0,0 responde a una tendencia más saludable donde hay un mayor interés en conocer aquello que se toma. Los grandes grupos bodegueros han optado por desalcoholizar su vino y crear esta propuesta para quienes prefieren disfrutar del sabor pero sin una gota del alcohol, aunque no son comparables con el vino clásico.

Zero zero de Vintae

Entre la gama de sin alcohol de Vintae se puede encontrar un blanco y un tinto muy conseguidos. Se elaboran en su bodega en Navarra

Win de Matarromera

A Carlos Moro y su hija Beatriz se les ocurrió esta idea en 2003, han tardado siete años en crear su bodega sin alcohol. Hoy son pioneros en España y cuentan con más de 10 marcas de tintos, blancos, rosados y espumosos.

Disfrutand0,0 de los Gil de Jumilla

Desde esta bodega buscan ofrecer vinos con menor grado alcohólico y más frutales haciendo que sean lo más parecidos a un vino convencional.

Natureo de Familia Torres

En este caso, su vino sin alcohol ha sido separado de otras marcas, creando una nueva: Natureo. Bajo esta línea se elaboran espumosos, tintos y blancos.

Cero Coma de Vicente Gandía

Su tinto es el que se puede considerar más conseguido. Se puede encontrar en grandes superficies, a un precio de cinco euros la botella. También tienen un blanco y un espumoso.