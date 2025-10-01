Redacción Uppers 01 OCT 2025 - 10:42h.

Tina Woods aprendió a mezclar música como terapia después de que una operación en un pie le obligara a dejar de bailar

La DJ sueca de 81 años que conquista las discotecas pinchando a a ABBA, Gloria Gaynor y AC/DC

Compartir







A los 60 años, y tras una larga carrera en la investigación científica, Tina Woods decidió cambiar el laboratorio por la cabina de DJ tomando el nombre de Tina Technotic y demostrando que nunca es tarde para emprender un nuevo proyecto.

Woods estudió genética en la Universidad de Cornell (EEUU) y trabajó durante décadas en el sector sanitario y la innovación. Pero a los 52 años se dio cuenta de que " no estaba siendo fiel a lo que me daba energía y realmente me importaba", según reconoce en una entrevista en 'La Vanguardia'. Con sus tres hijos ya en la Universidad, decidió dedicarse a lo que realmente le inspiraba: la ciencia, la tecnología y el cambio de sistemas para la salud y la longevidad.

Ese nuevo impulso le llevó a fundar Collider Health y Business for Health y se convirtió n directora ejecutiva del International Institute of Longevity. Poco después, a los 56, experimentó otra epifanía, en esta ocasión musical. Una operación en el pie la obligó a dejar de bailar durante meses y entonces decidió aprender a mezclar música como terapia. "Me di cuenta de que la música y el baile iban a ser una parte muy importante de mi vida”, explica.

PUEDE INTERESARTE La abuela rockera que conquista las redes desde el porche de su casa

“A los 60 toqué mi primera sesión como Tina Technotic junto a mi compañera DJ Yukari. Juntas fundamos Longevity Rave y ahora actuamos en todo el mundo. Ha sido algo que me ha cambiado la vida”, rememora. Su estilo favorito es el techno house, porque “es perfecto para que la gente entre en flow", pero también pincha afrohouse, techno funk y música del mundo: “Cualquier cosa que te haga moverte y sentirte vivo”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Volviéndose 'más joven'

Woods está especialmente interesada en la investigación científica como clave para un vida saludable más larga. A partir de las conversaciones con expertos en longevidad decidió cambiar sus hábitos: “Gracias a una combinación de intervenciones en mi estilo de vida he logrado reducir mi edad biológica en unos diez años (...) A los 56 años mi edad biológica era de 46; a los 60, los datos mostraban que mi cuerpo funcionaba como el de una persona de 35. Me estaba volviendo ‘más joven".

Los cuatro cambios principales que, según Woods, la ayudaron a retrasar su proceso de envejecimiento una década son muy sencillos y están al alcance de cualquiera. Se resumen en el ayuno intermitente, una dieta con restricción calórica, ejercicio físico y la terapia hormonal sustitutiva, según contaba en Business Insider. Pero, sobre todo, para ella es vital tener propósito y alegría en su vida. "Mi relación con mi marido, familia y amigos, amar mi trabajo, bailar y ahora pinchar como DJ, eso es lo que realmente me ayudó a volverme ‘más joven’ a los 60”, explica.

Un enfoque integrador

Tina reparte su tiempo entre su consultoría en innovación en salud, la gestión del International Institute of Longevity, la expansión del Longevity Rave, conferencias y sesiones de DJ. "Nunca es tarde para reinventarse (...) Para mí, la reinvención ha consistido en añadir nuevas dimensiones, no en desechar los cimientos de mi vida. Se trata de integración, no de ruptura, y de ser verdaderamente fiel a uno mismo”, concluye.