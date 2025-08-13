Marta Egea 13 AGO 2025 - 08:00h.

En los hi-fi bars una buena selección musical y un sonido de alta calidad son imprescindibles para los amantes de la buena música

Hipoacusia: señales que indican la pérdida de audición y qué hacer para prevenirla

Compartir







MadridLa música está más presente que nunca, pero a la vez es invisible. Se ha visto reducida a playlists de los temas del momento en bucle con altavoces de baja calidad donde no se le pone un mínimo de mimo al crearlas, y poco importa si están alineadas con el ambiente del bar. De esto se dió cuenta el aclamado compositor japonés Ryuichi Sakamoto, al no gustarle la banda sonora que sonaba en su restaurante favorito, se ofreció a crear varias playlists para mejorar la experiencia de comer allí. Esta historia se hizo famosa en 2018, y da que pensar. ¿La música es más importante de lo que creemos en los bares y restaurantes?

Durante los años 20, en Japón, pensaban que sí que lo era. Fue cuando nació este concepto. Se llamaban “Jazz Kissa” y eran los lugares favoritos de los amantes del jazz que no podían permitirse comprar los discos que llegaban desde Estados Unidos con cuentagotas, y en estos lugares podían disfrutar de su música favorita en compañía. Hoy en día, este tipo de bares, ya recorren el mundo en formato de alta fidelidad. En el país nipón, actualmente se reúnen mientras toman té.

PUEDE INTERESARTE Cruceros para mayores: cuándo compensa y qué rutas son las más valoradas

Según Ivan Di Giovanni, bartender y propietario del barcelonés Lonely Bar, un lugar donde suena jazz y acid jazz, disco, funk o soul: “un bar hi-fi es aquel donde el sonido importa tanto como los tragos o la comida. Hay un buen equipo, buena selección musical y un ambiente cuidado”. Asegura que ya no basta con poner música de fondo sin ton ni son, la gente quiere sentarse, tomarse algo tranquilamente y disfrutar con cada canción. Puede que por la influencia de las redes sociales y lo aspiracional, pero el público valora mucho un ambiente cuidado, por lo que estos sitios se han convertido en lugares de moda.

Un bar no es solo un lugar para beber o comer, también es lo que transmite y de eso gran parte tiene que ver la música y la calidad del sonido. La tendencia de darle un mayor protagonismo a la banda sonora se ha asentado en nuestro país, y hoy en día son muchos los bares que cuidan con mucho cariño tanto la acústica del local como la selección musical. En nuestro país destacan La Análogica, Fluid, Tempo o Mateo Honten en Madrid; Lonely, Oblicuo o Curtis Audiophile Bar en Barcelona o Moonlight en Zaragoza.

PUEDE INTERESARTE Guía de las mejores ciudades españolas para hacer turismo gastronómico sin romper tu presupuesto

Según el propietario de este último bar, el productor y rapero Kase.O, hoy en día se buscan bares que estén mucho más cuidados, tanto en su aspecto como en su sonido, debido a ello, invierten tiempo en lo acústico. Para ellos es importante que en su bar, el cliente se sienta cómodo, que la música esté perfecta y que disfruten de la experiencia, que se pueda mantener una conversación agradable sin tener que gritar. Además, también consiguen que sus clientes se puedan identificar con la música que suena en estos hi-fi bars.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Qué los hace tan especiales?

Ahora mismo puede que no se encuentre diferencia entre los hi-fi bar y cualquier otro bar o discoteca, pero sí que existen una serie de puntos que hacen que la música sea la verdadera protagonista del local y que suene de una forma tan excepcional que estos lugares se conviertan en los favoritos de cualquier melómano.

Son espacios con una insonorización increíble para evitar que cualquier sonido externo pueda distorsionar o estropear la experiencia. Esta misma insonorización es la responsable de que la propia música del local se pueda disfrutar a la perfección desde cualquier rincón. La propia decoración o las paredes también tienen un gran papel a favor de que esta experiencia sea ideal. En muchos bares utilizan cortinas gruesas, paneles absorbentes en paredes y techos para que no hayan rebotes, y en ciertos casos, incluso trampas de graves en las esquinas. Borja Insa, socio de Kase.O en la coctelería Moonlight en Zaragoza señala que la música debe sonar increíble, pero a la vez, permitir que se pueda disfrutar de una conversación, por lo que es esencial que se cuiden estos detalles para que las voces de los clientes no se entremezclen con el sonido de los altavoces.

Algo que también los diferencia de cualquier otro lugar es que utilizan audio de alta fidelidad o hi-fi, lo que permite que la música pueda sonar a partir de la grabación original con la mayor exactitud posible, haciendo que la calidad del sonido sea la mejor. Por esto, en estos lugares no se utiliza el conocidísimo Spotify, de hecho utilizan el formato físico en todas sus variedades: desde vinilos hasta cintas de casetes, los cuales cuentan con una calidad sonora muy superior a la que puede emitir cualquier dispositivo electrónico.

A esto se le suma un ambiente acogedor y tranquilo, algo que rara vez se ve en los bares. La música es tanto la protagonista como el telón de fondo que envuelve la sala, algo que permite escucharla perfectamente y mantener una conversación agradable a la vez.