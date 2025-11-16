Marta Egea 16 NOV 2025 - 19:00h.

La literatura puede convertirse en una compañera de viaje ideal a los 50, permitiendo reflexionar sobre el pasado y proyectando el futuro con otra visión

MadridLlegar a los 50 años suele ser un momento de balance personal, preguntas existenciales y ganas de reconectar con lo esencial. En ese momento, la literatura puede ser una gran compañera, pero también espejo y brújula. No se trata de quedarse solo con las consideradas “buenas novelas”, las cuales también están bien, sino encontrar obras que dialoguen con el tiempo, el recuerdo, las pérdidas, los cambios y las pasiones tardías.

Obras que se pudieron leer en la juventud pueden adquirir nuevos matices al volver a disfrutarse con más experiencia, mientras que las novelas contemporáneas pueden ofrecer voces frescas que se enfrenten a los desafíos de hoy en día. Con ese espíritu, estos diez títulos, tanto clásicos como recientes, pueden ser grandes compañeros en esta etapa.

Cien años de soledad - Gabriel García Márquez

El libro trata sobre la saga de la familia Buendía en Macondo, un pueblo ficticio que está atravesado por guerras, amores, desilusiones y generaciones que se repiten en un ciclo interminable. Se trata de una de las cumbres del realismo mágico latinoamericano.

Es perfecto para leerlo a los 50 debido a que a esta edad, la mirada sobre la familia y el paso del tiempo adquiere otra densidad. El lector puede reconocer en Macondo los ciclos vitales, las repeticiones de los errores y logros que se producen entre generaciones, y la belleza de los recuerdos. Sería como un espejo de cómo lo personal y lo colectivo pueden entrelazarse.

1984 - George Orwell

Es una distopía sobre un futuro controlado por el “Gran hermano” algo que sigue siendo inquietamente vigente: vigilancia, manipulación de la verdad y el lenguaje como arma política.

Para quienes han visto transformaciones políticas, tecnológicas y sociales a lo largo de cinco décadas pueden leer 1984 desde otro prisma: no es un futuro imposible, sino una advertencia vigente. Aporta madurez crítica para reflexionar sobre la libertad individual y el poder.

Don Quijote de la Mancha - Miguel de Cervantes

Es una obra fundamental en la literatura española y universal. En ella se pueden disfrutar de las aventuras y desventuras de Alonso Quijano, un hidalgo obsesionado con los libros de caballerías que se convierte en Don Quijote para vivir aventuras y luchar contra gigantes.

Este libro muestra cómo los sueños, aunque sean imposibles, son los que dan sentido a la vida. A los 50, el realismo suele imponerse, y esta novela recuerda que mantener la ilusión y la capacidad de reírse de uno mismo es tan importante como la cordura.

El señor de los anillos - J.R.R. Tolkien

Es una de las sagas más influyentes de la literatura fantástica. La historia sigue a Frodo Bolsón, un hobbit de la comarca, que hereda un anillo con un poder tan fuerte y oscuro que puede esclavizar a toda la Tierra Media. Junto a la Comunidad del Anillo, emprende un viaje épico hacia el Monte del Destino para destruir el Anillo Único.

Esta obra es una reflexión sobre la resistencia frente a la adversidad, la amistad y la capacidad de personas comunes para conseguir lo extraordinario. A esta edad, puede inspirar a valorar las alianzas, la paciencia y la resiliencia.

La amiga estupenda - Elena Ferrante

Es la primera parte de la tetralogía Dos amigas, situada en el barrio obrero de Nápoles durante la posguerra. Es la historia de Elena Greco y Lila Cerullo, dos amigas cuya relación oscila entre la admiración, la envidia y la rivalidad. Además, esta novela relata con crudeza la violencia, el machismo, la pobreza y las tensiones sociales del sur de Italia, de la misma manera que explora cómo la educación, el matrimonio y la ambición personal pueden marcar el destino de las personas.

La novela invita a reflexionar sobre cómo los vínculos son capaces de moldear nuestra identidad y cómo las decisiones que se toman en la juventud pueden resonar en la madurez.

Señoras bien - Pilar Eyre

Una novela que retrata con ironía y humor la vida de mujeres de clase alta que tienen que enfrentarse a prejuicios, edadismo y las contradicciones de envejecer con poder o privilegio.

En este caso, puede convertirse tanto en un espejo como una parodia de las presiones sociales que muchas mujeres sienten al llegar a esta edad: conservar la juventud, mantener la imagen, redefinir el deseo y la independencia.

Una arruga en el tiempo - Madeleine L’Engle

Publicada en 1962, esta novela juvenil de ciencia ficción es considerada un clásico en EE.UU. La protagonista junto a su hermano y su amigo viaja por distintas dimensiones buscando a su padre, un científico desaparecido. Es una combinación de ciencia, fantasía, filosofía y espiritualidad en una lucha entre la luz y la oscuridad.

A pesar de ser considerada literatura juvenil, la metáfora del tiempo, la fe y la lucha contra la sombra interior puede resonar de manera diferente según la edad, ya que recuerda que nunca es tarde para reinventarse ni enfrentar esa oscuridad personal.

Hijos de la medianoche - Salman Rushdie

Es la historia de Saleem Sinai, nacido en el mismo momento que la independencia de la India en 1947, cuya vida está conectada de manera mágica con la historia del país.

Es una novela sobre identidad, memoria y destino. A los 50, se suele evaluar la propia biografía y esta lectura puede ayudar a comprender cómo lo personal está marcado por los acontecimientos históricos, y viceversa.

Orgullo y prejuicio - Jane Austen

Una de las novelas más querida de la literatura universal, que cuenta la historia de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy en el marco de la sociedad inglesa del siglo XIX. La obra es una crítica a las convenciones matrimoniales y de clase de la época.

Como hemos mencionado, la obra es una crítica. Se habla de prejuicios, clase social y autodescubrimiento. En la madurez, se puede apreciar mucho mejor la ironía de Austen, la crítica de las normas sociales y el valor de elegir la autenticidad por encima de las convenciones.

Matar a un ruiseñor - Harper Lee

Ganadora del Premio Pulitzer, esta novela está ambientada en el sur de los Estados Unidos. La historia es narrada por Scout Finch, una niña que observa como su padre, un abogado, defiende a un hombre negro acusado injustamente de violar a una mujer blanca. Es un poderoso alegato contra el racismo, la intolerancia y la injusticia social.

La empatía y la justicia son temas centrales de esta novela, y en una etapa donde se valoran más los principios y la integridad, es un recordatorio de la importancia de mantener la compasión, incluso en sociedades llenas de desigualdad.