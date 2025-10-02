"Kit de supervivencia post-verano": planes y trucos para alargar la sensación de vacaciones en septiembre
Si no estás preparado para dejar atrás las vacaciones todavía, apunta estos trucos para no tener que hacerlo
Las claves para desconectar durante las vacaciones y conseguir que sus beneficios tengan mayor duración
MadridLo único mejor que la sensación que tenemos durante las vacaciones es encontrar la manera de alargarla durante el mes de septiembre (por lo menos). Se suele señalar este mes porque nos invita a volver a las rutinas, a dejar atrás los días de descanso y volver a la vida que teníamos antes de las vacaciones.
No hace falta que sea así, podemos aprovechar que también es un mes de nuevos comienzos para establecer nuevas rutinas que nos ayuden a superar las vacaciones poco a poco, o a comenzar una nueva vida en la que nunca perdamos del todo esa sensación de ilusión, de descubrimiento y de felicidad que esperamos de las vacaciones. Septiembre puede ser el comienzo de una nueva vida y solo hay que hacer algunos cambios.
Planes y trucos para alargar la sensación de vacaciones en septiembre
Hay cosas que no podemos evitar, una vez finalizadas las vacaciones hay que volver al trabajo, pero otras cosas sí que podemos cambiarlas, como estos planes y trucos que son ideales para poder alargar la sensación que tanto nos gusta y tanta calma proporciona a nuestra vida.
- Desayuna. Esto es algo que deberíamos hacer todos los días, pero en vacaciones disfrutamos más. Durante el resto del año también podemos sentarnos a desayunar con calma opciones saludables, aunque tengamos que levantarnos cinco minutos antes.
- Tarde de piscina. Cada día va haciendo más fresco y las piscinas al aire libre no son una opción, pero siempre está la posibilidad de apostar por la piscina de un hotel o pasar una tarde de spa donde dejarnos mimar.
- Relajación. El estrés se ha convertido en algo habitual en nuestras vidas y no debería ser así, por lo que dedicar unos minutos diarios a la relajación o el mindfulness puede ayudarnos a reconectar y vivir en presente.
- Crea una zona relax en casa. Si quieres alargar la sensación de relajación, puedes crear un espacio en calma en casa, con colores claros y luz tenue, con asientos confortables y donde puedas disfrutar de la música o la lectura.
- Escapada de finde. Nada mejor que recordar las vacaciones con más vacaciones, aunque con una escapada de un día o de un fin de semana no tendrás que gastar tus días libres. Escoge un destino que no esté demasiado lejos, pero que te ayude a recordar la sensación de conocer lugares nuevos.
- Plan cultural. Al acudir a algún lugar nuevo lo primero que hacemos es buscar qué planes culturales tiene para ofrecer, esto podemos hacerlo en nuestra casa también, visitar una exposición o un museo al que hace tiempo que no vamos, ir al teatro o a un espectáculo que nos apetezca o incluso ir al cine. Todo puede ser un plan de vacaciones con el ánimo adecuado.
- Visita un rooftop. Hay espacios que parecen pensados para las vacaciones, pero que están ahí todo el año y es posible disfrutar de ellos en cualquier momento, los rooftop o azoteas son uno de ellos. Nada mejor que tomar algo en buena compañía y contemplando la ciudad y sus bellos atardeceres desde lo alto.