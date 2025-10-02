Inés Gutiérrez 02 OCT 2025 - 19:20h.

Si no estás preparado para dejar atrás las vacaciones todavía, apunta estos trucos para no tener que hacerlo

Las claves para desconectar durante las vacaciones y conseguir que sus beneficios tengan mayor duración

MadridLo único mejor que la sensación que tenemos durante las vacaciones es encontrar la manera de alargarla durante el mes de septiembre (por lo menos). Se suele señalar este mes porque nos invita a volver a las rutinas, a dejar atrás los días de descanso y volver a la vida que teníamos antes de las vacaciones.

No hace falta que sea así, podemos aprovechar que también es un mes de nuevos comienzos para establecer nuevas rutinas que nos ayuden a superar las vacaciones poco a poco, o a comenzar una nueva vida en la que nunca perdamos del todo esa sensación de ilusión, de descubrimiento y de felicidad que esperamos de las vacaciones. Septiembre puede ser el comienzo de una nueva vida y solo hay que hacer algunos cambios.

Planes y trucos para alargar la sensación de vacaciones en septiembre

Hay cosas que no podemos evitar, una vez finalizadas las vacaciones hay que volver al trabajo, pero otras cosas sí que podemos cambiarlas, como estos planes y trucos que son ideales para poder alargar la sensación que tanto nos gusta y tanta calma proporciona a nuestra vida.