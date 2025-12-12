Marta Egea 12 DIC 2025 - 20:00h.

Redescubrir el arte después de los 50 es un placer diferente, sin prisas, con curiosidad y la calma de quien sabe disfrutar

MadridVisitar un museo, para muchos suele ser una experiencia rápida: recorrer todas las salas en tiempo récord, hacer fotos a los cuadros más famosos y salir con la sensación de haberlo “visto todo”. Pero, a partir de los 50, el arte se disfruta de otra manera. Se gana en calma, en mirada y en curiosidad. La prisa por tachar obras de una lista se esfuma, y se disfruta más de detenerse ante un cuadro que conmueve o descubrir detalles que antes pasaban desapercibidos.

Durante esta etapa, el museo se convierte en un refugio del ruido, un lugar donde parece que el tiempo se detiene. Las visitas son más selectivas, conscientes y casi meditativas. Muchos visitantes buscan recorrer las salas a su ritmo, apreciando grandes obras sin el bullicio de los grupos escolares, o simplemente dejarse llevar por la música suave del audio guía valorando cada pincelada.

Madrid y Barcelona, son dos de las ciudades culturales más vibrantes de Europa, cuentan con un sinfín de espacios donde se puede disfrutar del arte sin estrés. Desde los clásicos universales del Prado o el MNAC hasta joyas contemporáneas como el Reina Sofía o la Fundació Miró.

Madrid: clásicos universales y centros fáciles de visitar

Museo Nacional del Prado

Si se quiere disfrutar de las obras de Velázquez, Goya, Tiziano o El Bosco, es el museo adecuado. Es la joya del arte clásico español y europeo. En sus salas se puede hacer un viaje a través de cinco siglos de pintura, desde el Renacimiento hasta el Romanticismo. Rubens, Murillo, Zurbarán o Rafael llenan sus muros con obras que definen la historia del arte.

Para muchos visitantes mayores, detenerse ante Las Meninas, recorrer las Pinturas Negras de Goya o contemplar la Adoración de los Magos de Rubens con tiempo y silencio es una auténtica experiencia. El museo ofrece recorridos temáticos, audioguías adaptadas y tarifas reducidas para los mayores de 65 años.

Museo Reina Sofia

En este museo se exponen las grandes obras del arte contemporáneo español con artistas como Picasso, Dalí, Miró y un conjunto de vanguardias. Como en el Museo del Prado, hay entrada gratuita dos horas antes del cierre, pero hay que reservar online, y también, días puntuales donde la entrada es gratuita.

Su obra más visitada es el Guernica de Picasso, pero solo es el principio de una colección que recorre el siglo XX desde las vanguardias hasta el arte contemporáneo español.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

El Thyssen es el museo ideal para aquellos que buscan ver la historia del arte completa en pocas horas. Su colección privada es una de las más importantes del mundo y abarca desde los primitivos flamencos del siglo XIV hasta los expresionistas alemanes y el pop art del siglo XX.

El público maduro suele disfrutar mucho de sus exposiciones temáticas, que son una mezcla de historia, cine, moda o música. Además, es uno de los museos más cómodos: con buena iluminación, bancos en cada sala y una cafetería con terraza interior para descansar sin salir del edificio.

Barcelona: arte, modernismo y museos con alma mediterránea

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

Se encuentra situado en el Palacio Nacional de Montjuïc y ofrece una panorámica del arte catalán desde el siglo XII hasta el XX. Es uno de los pocos museos donde se pueden ver los frescos románicos originales trasladados desde iglesias pirenaicas, junto a obras maestras del gótico, el renacimiento o el modernismo.

Entre sus joyas destacan los murales de Taüll, los retablos medievales y obras de artistas como Fortuny, Casas o Rusiñol. Hay una sección dedicada al modernismo imprescindible para aquellos que aman la arquitectura de Gaudí. Su terraza panorámica tiene una de las vistas más bonitas de la ciudad.

Museu Picasso de Barcelona

El Museu Picasso es un viaje íntimo al origen del artista. Sus salas no muestran al Picasso más conocido de Guernica o Las señoritas de Aviñón, sino al joven que se formó en Barcelona y dejó su huella en la ciudad.

Se pueden disfrutar de acuarelas, retratos familiares, estudios de luz y color o reinterpretaciones de clásicos como Las Meninas que revelan el proceso creativo de un artista en evolución. El museo se encuentra en cinco palacetes góticos del barrio del Born, lo que añade un encanto especial al recorrido.

Fundación Joan Miró

La Fundació Miró es uno de los espacios más agradables para disfrutar del arte contemporáneo en calma. Su colección incluye pinturas, esculturas y tapices de Miró que muestran la evolución de su lenguaje poético y simbólico.

También acoge exposiciones temporales y programas educativos centrados en el arte moderno. Es un museo que invita a sentarse, observar y dejarse inspirar.

Cómo disfrutar de estos museos sin prisa

Para poder disfrutar de estos museos de una forma tranquila se recomienda ir a primera hora, cuando aún los grupos no han llegado, o también en otoño-invierno en la última franja de la tarde. Se recomienda llevar calzado cómodo, una botella de agua (si el museo lo permite) y planificar descansos en cafetería para hacerlo más amable.

Además, los grandes museos operan con franja horaria, por lo que comprar la entrada con antelación garantiza un acceso fluido y reduce esperas en taquilla.