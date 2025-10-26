Álex Aragonés 26 OCT 2025 - 04:00h.

El gobierno de Jaume Collboni y el grupo de ERC han acordado reducir el límite anual de turistas a un máximo de cuatro millones

La masificación turística de Barcelona estalla: de las pistolas de agua a la regulación del sector

BarcelonaEl gobierno municipal de Barcelona y el grupo de ERC en el consistorio han acordado reducir "progresivamente" el límite anual de turistas del Park Güell, pasando de los 4,5 millones actuales a un máximo de 4 millones en dos años.

Una reducción de 500.000 turistas que ha anunciado la líder de ERC en Barcelona y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, quien ha tachado esta medida de imprescindible para acabar con la masificación turística.

"Queremos que este parque lo recuperen los barceloneses y barcelonesas" ha explicado Elisenda Alemany sobre una medida que supondrá que cada día accedan 1.365 turistas menos al recinto, una reducción de unos 130 cada hora.

El "equilibrio" perdido en Barcelona

"Creo que es una cifra que marca la tendencia que debe seguir la capital del país, que es encontrar ese equilibrio que ha perdido entre ser una ciudad que es visitada, pero que a la vez sabe proteger su identidad y su vida de barrio", ha añadido la líder de ERC en Barcelona.

Alemany también ha subrayado que el control del turismo es una de las prioridades de ERC y la propuesta se votará en la Comisión de Economía y Hacienda municipal de este miércoles, con el visto bueno y el acuerdo del gobierno municipal.

El doble de precio de entrada para turistas

En octubre del año pasado, Barcelona decidió subir el precio de la entrada para turistas en el Park Güell, el segundo momumento más visitado de la ciudad.Un incremento que suponía prácticamente el doble de precio, al pasar de los 10 euros a los 18 euros a partir de 2025.

La medida se enmarca en la revisión de las ordenanzas fiscales y en la estrategia de aumento de la fiscalidad turística en la ciudad: "El Park Güell se encuentra entre los diez más visitados de toda Europa. Sin embargo, el precio de entrada es un 50% inferior al del resto de espacios monumentales europeos —con un precio medio de 20 euros— y al de otras obras de Gaudí que se pueden visitar en la ciudad".

La última revisión tarifaria fue en 2018, y con el precio de 18 euros por entrada se acerca a los precios de la Sagrada Familia, que cuesta 26, o La Pedrera, que tiene un precio de 28 euros.

Símbolo de la ciudad

El Park Güell, una de las obras más emblemáticas de Antoni Gaudí, es un recinto monumental único en el mundo. "Más que un parque, es un símbolo de Barcelona", destaca el Ayuntamiento de Barcelona sobre una obra que fue concebida como un recinto monumental donde el entorno natural es inseparable de los elementos arquitectónicos.

Su singularidad fue reconocida en 1969, cuando fue declarado monumento histórico-artístico de interés nacional y, sobre todo, en 1984, al ser declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

La consideración como espacio monumental de reconocimiento internacional no le resta importancia como parque público equipado con todas las instalaciones y los servicios que lo hacen adecuado para el recreo del vecindario y de todos los visitantes en general.

Desde la finalización de la rehabilitación integral realizada en el 2006, se ofrece un servicio de guía con el que se facilita el conocimiento del parque a las personas con discapacidad visual y auditiva.