Una madre con cáncer terminal compone una última canción para dejarle los beneficios a su hijo de 7 años

Cat Janice es una cantante de 31 años residente en Washington, Estados Unidos. Desde el año 2022, lucha contra un agresivo cáncer que ya ha sido declarado como terminal, por lo que ha asumido la cercanía de su muerte. Ella misma comunicó en sus redes el pronóstico definitivo que le habían dado sus médicos: "Hola chicos, tengo malas noticias. El cáncer ha ganado. He luchado fuerte pero los sarcomas son muy duros", pidiendo un último favor a todos sus seguidores.

Janice ha tomado la decisión de "resetear" su música para todo quede destinado a su hijo. En un último esfuerzo, ha compuesto una canción por su cumpleaños, llamada 'Dance you outta my head' (Bailarte fuera de mi cabeza) y ha pedido lo siguiente a través de un texto escrito porque "el cáncer de pulmón le ha robado la voz": "Quiero que esta canción transmita alegría y felicidad. Es todo lo que he querido en esta batalla contra el cáncer. Sólo pido una cosa: usad el audio de esta canción. Todo irá para mi hijo, que es lo que más quiero y así él podrá vivir mejor".