Pepe, cuando era niño, jugó con un panal de avispas sin ser consciente de la que se le venía encima. Le picaron en el conocido 'triángulo de la muerte'. " Me llevaron al hospital y estuve jodido. No podía respirar y me tuvieron que medicar . Desde entonces tengo pánico", confiesa en el programa de Cuatro 'Martínez y hermanos' .

Desde entonces, este suceso le ha dejado marcado para siempre. "Hay personas que les pasa una avispa y no se inmutan. A mí me pasa y tengo que salir corriendo", cuenta Pepe Reina. "Me levanto y me tengo que ir. No lo soporto", añade.