La historia de Sergio, el primer paciente que se somete a seis trasplantes de riñón: "Espero que el de mi hermano sea el último"

"Hasta los nueve años intentaron aguantar con medicación. A partir de los nueve años vieron que no había solución y entré en hemodiálisis". Sergio recibió el primer trasplante de riñón con 12 años y hoy, con 46, ha pasado seis veces por el mismo proceso: "Cada vez que fallaba el riñón y tenías que volver a diálisis es duro, porque dices 'espero mucho un trasplante y no me dejan disfrutar de la vida'".