Así, reconoce bromeando esta experta que había un otorrino que decía que 'los oídos se limpian con los codos'. Insiste en que no hay que limpiarlos, y menos meterles cosas. "Lo que no les gusta es el acúmulo de agua al salir de la ducha, de la piscina, o del mar; siempre hay que girar la cabeza, o secar el pabellón con una toalla o con el secador si se ha metido humedad", subraya esta otorrinolaringóloga.

Pero no hay que meter nada , según prosigue, y sobre los bastoncillos recuerda que estos no fueron creados para ser introducidos, sino para limpiar la zona externa de la oreja. "Si los usamos podemos empujar la cera hacia el tímpano, e incluso provocar algún tipo de lesiones", mantiene la doctora González.

Sobre todo, el principal problema que suele darse con el exceso de cera no es solo el que se formen tapones, sino que el problema real en esta situación es cuando hay defecto de eliminación: "Tú puedes producir muy poco cerumen, pero si tienes un conducto muy estrecho, tienes mucho vello dentro del conducto, tienes alguna condición anatómica o de la piel, que hace que no se elimine la cera, ahí está sobre todo el problema, más que en el exceso de producción. No tienes más cera porque tu padre o tu madre tienen mucha cera, por cuestión genética".

"Sobre todo, el efecto se da de la eliminación y del acúmulo de cera porque tú puedes tenerla pero si no fluye, no tendrás síntomas. El síntoma del tapón de cera es que oyes menos, que se te tapone el oído. Hasta que no se ocluye toda la circunferencia del oído no hay problema, pero cuando sí lo hace estamos en presencia de tapón y hay que extraerlo", agrega la otorrinolaringóloga.