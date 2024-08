Virus mpox: el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE "no recomienda" el control en las fronteras por la viruela del mono

El Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea (UE), que se ha reunido este lunes ante la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono, ha señalado que "no se recomienda" el control en las fronteras por la expansión del virus ya que el riesgo en la UE aún es "bajo". El riesgo es mayor en poblaciones con contacto estrecho con casos confirmados y en personas especialmente vulnerables, pero no para la población general. Ante este escenario, los países miembros han desaconsejado extender la vacunación a otras personas que no sean los grupos de riesgo.