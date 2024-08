La OMS declara la emergencia sanitaria internacional por el brote de mpox o viruela del mono en África

Así lo ha decidido la OMS después de analizar la situación este miércoles junto con 16 expertos del Comité de Emergencia. "Hoy, el comité de emergencia me confirmo y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la rueda de prensa posterior a la reunión.