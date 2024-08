María Luisa, enferma de ELA: "No puedo secarme las lágrimas"

Tras cuatro duros meses de pruebas, María Luisa recibió un diagnostico que cambió su vida por completo y cuenta que: "El 5 de abril me dijeron que tenía ELA, se me cayó el mundo". A pesar de que no le afecta a nivel cognitivo, comenta lo frustrante y doloroso que es el verse incapacitada para cualquier cosa, "no puedo secarme las lágrimas", lamenta.