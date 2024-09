En relación con el mantenimiento de una rutina sana de alimentación, Inés Martín Pila , nutricionista del Quirónsalud Infanta Luisa, indica la importancia de "no saltarse el desayuno" como primera toma del día, independientemente de la hora, pero "cuando aún tengamos un hambre controlable, es decir, que no nos llegue a comer más cantidad de la realmente necesaria".

Respecto a éstas, Martín Pila subraya que "no se puede lanzar una recomendación general sobre este tema, puesto que depende según para quién". A su juicio, "es una estrategia que debe estar muy bien planteada y que no se adapta a todos los pacientes". "Si llamamos détox a comer bien, de manera organizada, siguiendo un patrón de alimentación equilibrado, sin pasar hambre real, evitando los productos más superfluos, adelante; todos directos al plan détox", pero si, por el contrario, "llamamos medidas détox a pasar hambre, estar largos periodos de tiempo sin ingesta alguna con la finalidad de recortar energía de la dieta, llevando a cabo conductas compensatorias, dietas monótonas, aburridas y muy muy restrictivas, olvidémonos del détox, no nos traerá ningún beneficio", añade la nutricionista.