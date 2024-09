El 'yo soy español, español' más desanimado: así lamenta una ONG que España no aplique el protocolo clave contra la leucemia infantil

Para que en todos los países se aplique el mejor protocolo que existe en el tratamiento de la leucemia infantil, la ONG Unoentrecienmil lanza este jueves una campaña en el que se entona el famoso 'yo soy español, español' de forma desanimada, ya que España no está entre los países que ha incorporado el protocolo ALL Together, un proyecto europeo que consigue la mayor tasa de supervivencia. Para lograr que se implante en nuestro país, la ONG ha iniciado una recogida de firmas.