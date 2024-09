Montse y y el alzhéimer de su marido: "Yo temo mucho el día que no me conozca, que piense que soy una extraña y se ponga agresivo"

Montse mira con ojos fuertes pero tristes. "Lo que mas temo es el día que no me conozca, que no me reconozca y se ponga agresivo porque crea que soy una extraña voy a hacerle daño". Es el gran miedo de las familias que conviven con familiares que sufren Alzheimer. Ese momento en el que el ser querido no sea él, sino un desconocido que no lo es, por eso tratan de disfrutar del presente. "Algún síntomas de ansiedad se manifiestan".