El estudio A Group Parenting Intervention for Male Postpartum Depression: A Cluster Randomized Clinical Trial involucró a 357 padres de hogares de bajos ingresos en Pakistán. Los padres fueron asignados aleatoriamente para recibir atención estándar o participar en el programa Learning Through Play Plus Dads (LTP + Dads) de cuatro meses , una iniciativa de crianza y salud mental adaptada de un programa similar para madres paquistaníes .